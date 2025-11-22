Hírlevél

Horror és éheztetés – családon belüli gyermekbántalmazás

Oklahomában egy 14 éves lányt életveszélyes állapotban mentettek ki egy családi lakókocsiból. A horrorisztikus történet évek óta zajló éheztetést, bezárást és kegyetlen bántalmazást tartalmazott. A vádlottak már hónapok óta szisztematikusan kínozták a gyermeket.
A nyomozók elmondása szerint horrorisztikus körülményeket idézte az a lakókocsi, ahol a gyermeket megtalálták. A 14 éves lány mindössze 16 kilogrammot nyomott, és több szervi elégtelenséggel, kihűléssel, zúzódásokkal vitték kórházba. A család hónapokon át éheztette és elzárta, még a beszédet is tiltották számára. A hatóságok azonnal őrizetbe vették a négy családtagot – számolt be a Bild.

horror, gyermek, bántalmazás, gyermekbántalmazás, illusztráció
Horrorisztikus körümények között tartották fogva a lányt (illusztráció)
Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

Horror: éheztetés, kegyetlenség és gyermekbántalmazás

A család alig engedett ételt vagy vizet a lánynak, és szinte teljesen megvonták tőle az alapvető emberi szükségleteket. A gyerek évek óta nem mehetett ki játszani, és a pandémia óta nem járt iskolába sem. A szomszédok sokkolva fogadták a részleteket, mivel semmit sem sejtettek a zárt ajtók mögötti szenvedésről.

Négy embert vádoltak meg az ügyben:

  • Walter Goodman (47), az áldozat apja
    Melissa Goodman (51), a mostohaanya
    Savanna Lefever (29), a mostohanővér
    Kayla Stemler (28), Lefever partnere

Hogyan derült fény a gyerekbántalmazás valódi mértékére?

A nyomozók olyan üzeneteket találtak, amelyekben az apa nyíltan fenyegette a lányt: nem eteti meg, vagy magára hagyja az erdőben. A beszélgetésekből kiderült, hogy a három nő és az apa rendszeresen megalázta és „hülyének” nevezte a gyermeket. A hatóságok szerint mindez hosszú ideig tartó, tudatos gyerekbántalmazás volt.

A négy vádlott ellen öt rendbeli gyermek elleni tartós elhanyagolás miatt emeltek vádat, és jelenleg bíróság előtt várják tárgyalásukat. A gyermek stabil állapotban van, és rokonoknál lábadozik, távol attól a közegtől, ahol évekig szenvedett. A hatóságok szerint az ügy súlyossága példa nélküli a környéken.

