Horror és éheztetés – családon belüli gyermekbántalmazás

A nyomozók elmondása szerint horrorisztikus körülményeket idézte az a lakókocsi, ahol a gyermeket megtalálták. A 14 éves lány mindössze 16 kilogrammot nyomott, és több szervi elégtelenséggel, kihűléssel, zúzódásokkal vitték kórházba. A család hónapokon át éheztette és elzárta, még a beszédet is tiltották számára. A hatóságok azonnal őrizetbe vették a négy családtagot – számolt be a Bild.

Horrorisztikus körümények között tartották fogva a lányt (illusztráció)

Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

Horror: éheztetés, kegyetlenség és gyermekbántalmazás

A család alig engedett ételt vagy vizet a lánynak, és szinte teljesen megvonták tőle az alapvető emberi szükségleteket. A gyerek évek óta nem mehetett ki játszani, és a pandémia óta nem járt iskolába sem. A szomszédok sokkolva fogadták a részleteket, mivel semmit sem sejtettek a zárt ajtók mögötti szenvedésről.

Négy embert vádoltak meg az ügyben:

Walter Goodman (47), az áldozat apja

Melissa Goodman (51), a mostohaanya

Savanna Lefever (29), a mostohanővér

Kayla Stemler (28), Lefever partnere

Hogyan derült fény a gyerekbántalmazás valódi mértékére?

A nyomozók olyan üzeneteket találtak, amelyekben az apa nyíltan fenyegette a lányt: nem eteti meg, vagy magára hagyja az erdőben. A beszélgetésekből kiderült, hogy a három nő és az apa rendszeresen megalázta és „hülyének” nevezte a gyermeket. A hatóságok szerint mindez hosszú ideig tartó, tudatos gyerekbántalmazás volt.

A négy vádlott ellen öt rendbeli gyermek elleni tartós elhanyagolás miatt emeltek vádat, és jelenleg bíróság előtt várják tárgyalásukat. A gyermek stabil állapotban van, és rokonoknál lábadozik, távol attól a közegtől, ahol évekig szenvedett. A hatóságok szerint az ügy súlyossága példa nélküli a környéken.

