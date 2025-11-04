Testkamerán a floridai hős rendőr, aki a pokol közepén mentett gyermeket

Lélegzetelállító testkamera-felvétel mutatja, ahogy egy hős rendőr egyetlen fejlövéssel megállít egy késsel felfegyverzett támadót, ezzel megmentve egy kisfiút a biztos haláltól.

A gyermekmentés vasárnap délután, Tampa közelében játszódott le. A Hillsborough megyei seriffhivatal 25 éves helyettese, Anthony Gonzalez berúgta egy hálószoba ajtaját, miután meghallotta, hogy egy 7 éves fiú kétségbeesetten segítségért kiált odabentről.

Hogyan mentett meg a hős rendőr a gyermeket?

Amikor Gonzalez berontott a szobába, egy testpáncélt és motoros sisakot viselő férfit talált, aki kést szorított a kisfiú torkához. A rendőr többször is felszólította, hogy tegye le a fegyvert, ám a támadó nem engedelmeskedett. Végül egyetlen pontos lövéssel Gonzalez lelőtte a férfit, és ezzel életet mentett.

A később azonosított támadó a 27 éves Mario Camacho volt, aki – mint kiderült – a saját öccsét tartotta túszként. A család egyik tagja hívta a rendőrséget, miután meghallotta a dulakodást és a fiú sikolyait. A rendőrök perceken belül a helyszínre értek, és sikerült elkerülni a tragédiát.

Camachót kórházba szállították, de súlyos sérüléseibe belehalt – számolt be róla a New York Times. A kisfiút Gonzalez azonnal biztonságba helyezte, miután a lövés eldördült.

