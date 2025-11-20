Titokban épült fel egy óriási illegális hulladéklerakó Angliában — így működik a hulladékmaffia

Hírlevél

Tegnap, 12:24
Olvasási idő: 3 perc
Egy Oxfordshire-i mező néhány hónap alatt hatalmas szemétheggyé változott, amely komoly környezeti kockázatokat hordoz. A rejtett hulladéklerakó a brit hatóságok szerint az illegális hulladékbűnözés újabb példája.
Műholdfelvételek szerint tavasszal még füves terület volt a mező, ám nyár végére több mint tízméteres szeméthalmok jelentek meg rajta. A hulladéklerakó fákkal eltakart, az A34-es út mellett fekszik, így könnyen rejthette az illegális tevékenységet. A hulladék mennyisége alapján több tucat teherautónyi szemetet boríthattak le rövid idő alatt – írja a Sky News.

hulladéklerakó
Hónapok alatt épült fel a titkos hulladéklerakó
Fotó: Sky News / Youtube / képkivágás

A hulladéklerakó súlyos környezeti kockázatot jelent

A szemétben építési és háztartási hulladék is keveredhet, köztük műanyagokkal és vegyi anyagokkal, amelyek szennyezhetik a talajt és a közeli folyót. A helyszín árterület, ami tovább növeli a szennyeződés és az esetleges tűzesetek kockázatát.

A hatóságok vizsgálatot indítottak

A helyi képviselő szerint szervezett bűnözői csoport állhat a lerakó mögött, a felszámolás költsége pedig meghaladja a környék éves költségvetését. A környezetvédelmi hatóság felszólította az üzemeltetőket a tevékenység leállítására, és rendőrséggel együttműködve nyomoz a felelősök után.

Csúnyán lebukott az illegális szemétlerakó

Magyarországon is történik hasonló eset: Platós autóból szórta ki a szemetet egy férfi Kerékhegyen. A hulladék egy kedvelt turista útvonal mellett landolt. 

Nálunk nem a maffia utazik a hulladékbizniszben

Hatalmas mennyiségű fémhulladékkal kereskedett egy eleki férfi, aki nem a szervezett bűnözés tagja. Egy veszélyes hulladékot sem utasított vissza.
 

 

