Kis híján tragédiába torkollt a hullámvasutazás, kioldódott egy kislány biztonsági öve

Egy házaspár mentette meg egy kislány életét, miután a gyermek biztonsági öve kioldott 63 méteres magasságban egy hullámvasúton Kansas Cityben – írja a DailyMail.

A Mamba nevezetű hullámvasút mintegy 120 kilométer/órás sebességgel száguldott a Worlds of Fun vidámparkban, amikor az egyik utas, egy kislány biztonsági öve hirtelen kioldotta magát.

„Olyan sikolyt hallottam, amilyet még soha életemben. Először azt hittem csak fél a gyorsaságtól, de aztán meghallottam, ahogy azt kiabálja, hogy kioldódott a biztonsági öve”

– emlékezett vissza a rémisztő pillanatokra Chris Evins és felesége.

A házaspár egy pillanatig sem habozott. Chris azonnal átnyúlt az ülésre, és karját a lány biztonsági öve alá fűzte, miközben megragadta a csuklóját. Felesége, Cassie közben lefelé nyomta a kislány lábát, hogy bent tartsa őt az ülésben.

Saját testükkel védték a hullámvasúton a kislányt

A pár jól ismeri a Mamba hullámvasutat, mivel bérletük van a parkba, így tudták, hogy a következő percek különösen veszélyesek lesznek a kanyarok és hirtelen zuhanópályák miatt. Saját testsúlyukkal próbálták lenyomni a kislányt, hogy a hullámvasút mozgása közben is biztonságban maradjon.

A gyors gondolkodásuknak köszönhetően sikerült őt végig bent tartani az ülésben, amíg a menet véget nem ért.

A balesetet azonnal jelezték a dolgozóknak, akik lezárták az attrakciót, és átvizsgálták a hullámvasút biztonsági rendszerét.

