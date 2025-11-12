Elkeserítő jelentés érkezett – ennek a pingvinnek a napjai meg vannak számlálva

Chile Csendes-óceáni partvidéke ad otthont a Földön élő Humboldt-pingvinek mintegy 80 százalékának, ám a populációjuk az 1990-es évek vége óta ijesztő mértékben visszaesett. A korábbi 45 ezres létszám mára 20 ezer alá csökkent, ezért a chilei környezetvédelmi minisztérium októberben veszélyeztetett fajjá nyilvánította a Humboldt-pingvint.

Humboldt-pingvin a chilei partvidéken — a veszélyeztetett faj populációja az utóbbi években drámaian visszaesett. Fotó: ERNESTO BENAVIDES / AFP

A Humboldt-pingvin jövője a tét – a kutatók sürgetik a beavatkozást

A kutatók szerint a legfőbb ok a túlhalászat, ami a madarak természetes táplálékforrásait meríti ki. Emellett a szennyezett vizek, az élőhelyek pusztulása, a madárinfluenza és a klímaváltozás is súlyosan befolyásolja a faj fennmaradását.

Guillermo Cubillos, a Chilei Nemzeti Állatkert tengerbiológusa úgy véli, ha nem történik változás, a Humboldt-pingvin rövid időn belül a súlyosan veszélyeztetett kategóriába kerülhet. Paulina Arce állatorvos, a faj szakértője hozzátette:

Nincs értelme átsorolni egy fajt, ha nem biztosítjuk számára az életfeltételeket.

A szakértők szerint a fenntartható halászat szigorúbb szabályozása és a természetes élőhelyek védelme kulcsfontosságú ahhoz, hogy a Humboldt-pingvin ne tűnjön el végleg a Föld színéről.

