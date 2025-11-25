Hurrikán pusztított Houston közelében

Több mint száz lakóházban okozott kisebb-nagyobb károkat hétfőn egy légörvény, amikor átvonult egy Houston közeli lakóövezeten hétfőn. A hurrikánban szerencsére senki sem sérült meg.
Sérültje nem volt a Memorial Northwest negyedet érintő hurrikánnak, de a helyszínen készített fotókon tető nélkül maradt házakat, utakat eltorlaszoló törmelékeket, kidőlt fákat látni.
Hurrikán csapott le Houstonra
A helyi meteorológiai szolgálat még idejekorán tornádóriadót adott ki Texas délkeleti részére, beleértve Houstont is.
