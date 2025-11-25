Hurrikán pusztított Houston közelében

Sérültje nem volt a Memorial Northwest negyedet érintő hurrikánnak, de a helyszínen készített fotókon tető nélkül maradt házakat, utakat eltorlaszoló törmelékeket, kidőlt fákat látni.

Komoly károkat okozott a Houstonra lecsapó hurrikán. A kép illusztráció.

Fotó: - / RAMMB/CIRA / AFP

Hurrikán csapott le Houstonra

A helyi meteorológiai szolgálat még idejekorán tornádóriadót adott ki Texas délkeleti részére, beleértve Houstont is.

More Pictures from Houston Texas Tornado 🌪️



📸 Bob Pryor pic.twitter.com/Cv0Xvf5NFo — Casimiro (Casimiro Media Productions) (@CasimiroMedia) November 24, 2025

