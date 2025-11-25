Hurrikán pusztított Houston közelében

Hírlevél

Több mint száz lakóházban okozott kisebb-nagyobb károkat hétfőn egy légörvény, amikor átvonult egy Houston közeli lakóövezeten hétfőn. A hurrikánban szerencsére senki sem sérült meg.
Sérültje nem volt a Memorial Northwest negyedet érintő hurrikánnak, de a helyszínen készített fotókon tető nélkül maradt házakat, utakat eltorlaszoló törmelékeket, kidőlt fákat látni.

hurrikán
Komoly károkat okozott a Houstonra lecsapó hurrikán. A kép illusztráció.
Fotó: - / RAMMB/CIRA / AFP

Hurrikán csapott le Houstonra

A helyi meteorológiai szolgálat még idejekorán tornádóriadót adott ki Texas délkeleti részére, beleértve Houstont is.

Az Origo korábban már írt egy hasonló cikket, miszerint 12 éve nem látott erősségű tornádó pusztított az Egyesült Államokban.

 

