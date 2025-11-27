Feltárult a moaik titka: új felfedezés a Húsvét-szigeten

A digitális modell olyan részleteket is felfedett, amelyek a felszínen járva eddig rejtve maradtak. A Húsvét-sziget kőbányájában korábban sem volt világos, hogyan oszthatták fel egymás között a területet a közösségek – írja a Daily Mail.

Kiderült, kik dolgoztak a Húsvét-szigeten egy-egy monumentális moain

Fotó: NurPhoto

Új megvilágításban a Húsvét-sziget rejtélye

Ahogy a kutatók vizsgálták a faragási módokat, egyre több eltérésre figyeltek fel a szobrok között. A különbségek a részletek kialakításában, a faragás irányában és a kezdési technikákban is megjelentek. Ezek a sajátosságok végül arra utaltak, hogy a kőbányát több elkülönülő műhely használta. A műhelyek mindegyike egy-egy klánhoz vagy családhoz kapcsolódhatott, saját stílussal és munkamódszerekkel. Így vált egyértelművé, hogy

nem egy központi vezetés irányította a szoborkészítést.

Valójában kisebb, négy–hat fős csoportok dolgoztak egy-egy monumentális moain. Az új eredmények egy sokkal együttműködőbb, mégis önálló alkotói hagyományokat őrző társadalmat rajzolnak ki.

Más titokra is fény derült

Egy új tanulmány szerint a Húsvét-sziget kőszobrai — a moaik — nem fektetve, görgőkön vagy darukon, hanem „sétáltatva” jutottak el végleges helyükre: kötelekkel, oldalra hintáztatva, lépésről-lépésre mozgatták őket.

Előkerült egy újabb szobor

Egy eddig ismeretlen moai-szoborra bukkantak a Húsvét-szigeten — a kőóriás egy kiszáradt tómederből került elő, ami korábban szinte feltárhatatlan volt. A felfedezés meglepő, mert ez az első ismert eset, hogy moait tómederben találnak, és felveti a lehetőséget: talán még több rejtett szobor vár feltárásra a sziget felszíne alatt.