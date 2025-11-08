A NASA elhallgatott valamit? Idegen élet nyomai a Szaturnusz holdján!

A Szaturnusz holdja, az Enceladus, évek óta az egyik legígéretesebb helyszín, ahol a tudósok idegen élet nyomait keresik. A NASA Cassini-űrszondája most hőszivárgást mért a hold északi sarkán, ami arra utal, hogy a mélyben rejtőző, folyékony vízből álló óceán hőmérséklete stabil lehet — ez pedig kulcsfontosságú az élet fennmaradásához – írja a DailyMail.

A NASA felvétele az Enceladusról — a kutatók szerint hő szivárog a jég alól, ami idegen élet nyomaira is utalhat Fotó: Illusztráció/MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

A kutatás egyik szerzője, Dr. Carly Howett, az Oxfordi Egyetem asztrofizikusa elmondta:

Az élet szereti a stabil környezetet. Ha az Enceladus belső energiája egyensúlyban van, akkor az óceánja hosszú ideig folyékony maradhat – és ez esélyt adhat az élet kialakulására.

Az Enceladus óceánja akár földi mélytengeri élővilágot is rejthet

A Cassini-szonda által gyűjtött adatok szerint az Enceladus északi pólusa 7 Celsius-fokkal melegebb, mint azt a kutatók előzetesen várták. Ez azt jelzi, hogy a hőveszteség és a beérkező energia szinte tökéletesen kiegyensúlyozott, így az óceán stabil, folyékony állapotban maradhat.

A NASA kutatói szerint a hő a Szaturnusz gravitációs hatásából származó árapály-fűtés következménye — a bolygó folyamatosan „gyúrja” a holdat, ezzel energiát termelve. A folyamat megakadályozza, hogy az Enceladus teljesen befagyjon.

Lehet, hogy az Enceladuson élő organizmusok hasonlítanak a Föld mélytengeri hőforrásainál élő lényekhez — rákokra, garnélákra, vagy akár teljesen idegen formákra” – tette hozzá Dr. Howett.

Új NASA-küldetés jöhet az idegen élet nyomai után

A következő cél, hogy a NASA meghatározza: mióta létezik az Enceladus óceánja. Ha elég idős, a kutatók új űrszondát küldhetnek, amely az Enceladus déli pólusán kitörő vízgőz-oszlopokból próbál életre utaló kémiai jeleket kimutatni — vagy akár átfúrhatja a jégpáncélt, hogy közvetlenül az óceán vizét elemezze.

A NASA Cassini-küldetésének mérései alapján az Enceladus körülbelül 54 gigawatt energiát veszít, ami pontosan megegyezik a számított energia-bevitel mennyiségével. Ez a tökéletes energia-egyensúly az élet fennmaradásának egyik kulcsa lehet.

A tudósok szerint ez az eredmény egy új korszakot nyithat az űrkutatásban — hiszen a Szaturnusz holdja most már a legesélyesebb hely a Naprendszerben, ahol valóban idegen élet nyomaira bukkanhatunk.