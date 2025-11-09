Nem is sejted, melyik három mindennapi dolog okozza az időskori magányt

Az időskori magány nemcsak lelki, hanem testi egészségünkre is komoly hatással lehet. Szakértők szerint ez az érzés nem egyszerűen az egyedüllétből fakad, hanem abból, hogy kapcsolataink nem elégítik ki a bennünk lévő érzelmi szükségleteket. A németországi Techniker Krankenkasse legutóbbi felmérése szerint a lakosság közel egyötöde érzi magát tartósan magányosnak 60 év felett – ami jól mutatja, hogy ez a probléma egyre több embert érint – írja a Focus.

Időskori magány: a látszólag ártalmatlan mindennapi szokások is elszigeteltséghez vezethetnek, ha nem figyelünk oda időben.

A szociológusok szerint nemcsak az élethelyzet — például az özvegység, a gyerekek kirepülése vagy az anyagi nehézségek – növelik a kockázatot, hanem három hétköznapi szokás is, amelyek észrevétlenül elmélyíthetik a magány érzését.

Időskori magány – kis lépések, nagy változások

1. Túl sokáig ragaszkodunk rossz barátságokhoz

A valódi barátság boldogságforrás – de csak addig, amíg kölcsönös. Az, aki évekig kapaszkodik mérgező kapcsolatokba, végül sokkal magányosabb lehet, mint az, aki el meri engedni őket. Érdemes inkább nyitni az új emberek felé, legyen szó a szomszédról, egy közeli közösségről vagy akár egy hobbiról, ahol új ismeretségek születhetnek.

2. Nincs napi rutin, ami tartást ad

A rend hiánya gyakran vezet belső ürességhez. A Máltai Szeretetszolgálat szerint egy tudatosan felépített napirend – például reggeli séta, rendszeres étkezés és némi szabadidős elfoglaltság – segíthet megelőzni az időskori magányt. A mozgás, a szabad levegőn töltött idő vagy egy közös tevékenység nemcsak testileg, hanem lelkileg is feltölt.

3. Elrejtjük az érzéseinket

Sokan attól félnek, hogy gyengének tűnnek, ha kimutatják a fájdalmukat vagy szomorúságukat. Pedig a magány legjobb ellenszere az őszinte kommunikáció. Ha megosztjuk valakivel a gondolatainkat, már az is enyhítheti a terhet – és teret adhat annak, hogy mások is közelebb kerüljenek hozzánk.

A magány ellen nem egyik napról a másikra lehet küzdeni, de tudatos apróságokkal újra kapcsolatba kerülhetünk másokkal. Egy köszönés a boltban, egy rövid séta ismerősökkel, vagy akár egy telefonhívás rég látott rokonhoz – mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ne sodródjunk az elszigeteltség felé.