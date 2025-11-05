Szörnyű tragédia: idősotthoni tűz végzett több emberrel - videó

A boszniai Tuzlában kedden késő este ütött ki tűz egy idősotthon hetedik emeletén. A lángok gyorsan terjedtek, és percek alatt elárasztották az épület felső szintjeit, ahol súlyosan beteg és mozgásképtelen lakók tartózkodtak. A rendőrség és a tűzoltóság tájékoztatása szerint legalább tíz lakó életét vesztette, további húsz ember pedig megsérült, köztük tűzoltók és az otthon dolgozói is. A Bosznia-Hercegovinában történt idősotthoni tűzesetet Nermin Nikšić miniszterelnök óriási méretű katasztrófának nevezte.
A BBC információi szerint a túlélőket a tuzlai egyetemi klinikai központba szállították.
A belügyminisztérium közlése szerint a tűz a hetedik emeleten keletkezett, de később átterjedt az alsóbb szintekre is.
Az ötödik, hatodik és hetedik emeleten főként rákbetegeket és súlyos demenciával küzdő időseket ápoltak.
A helyszínen készült videófelvételeken látható, ahogy a lángok az épület ablakain csapnak ki. A tűz oltása órákig tartott, a mentést nehezítette a sűrű füst és az, hogy sok lakó mozgásképtelen volt.
Mi okozta Tuzlában az idősotthoni tűzet?
A tűz okát egyelőre nem tudni, a hatóságok csak annyit közöltek, hogy a vizsgálatot a helyszín biztonságossá tétele után indítják meg.
A helyi média szerint a tűz elektromos berendezés hibájából keletkezhetett, de ezt hivatalosan még nem erősítették meg.
Hányan haltak meg a tuzlai tűzben?
A rendőrség megerősítette, hogy legalább tíz ember vesztette életét, de a halálos áldozatok száma a vizsgálat előrehaladtával még növekedhet. A sérültek közül hárman kritikus állapotban vannak az intenzív osztályon.
Egy túlélő, Ruza Kajic, a harmadik emeletről elmondta, hogy „recsegő hangra” ébredt, majd égő anyagokat látott zuhanni az ablakon keresztül.
A felső szinteken ágyhoz kötött emberek vannak. Mindenki próbált menekülni
– nyilatkozta a BHRT-nek.
