Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült, mi okozta az öt halálos áldozatot követelő szentmártonkátai vonatbalesetet

Bosznia-Hercegovina

Szörnyű tragédia: idősotthoni tűz végzett több emberrel - videó

34 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bosznia-Hercegovinát súlyos tragédia rázta meg, miután lángok csaptak fel egy idősek otthonában. Az idősotthoni tűz Tuzlában kedd este történt, és legalább tíz ember életét követelte, miközben többen megsérültek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bosznia-Hercegovinatűzidősotthon

A boszniai Tuzlában kedden késő este ütött ki tűz egy idősotthon hetedik emeletén. A lángok gyorsan terjedtek, és percek alatt elárasztották az épület felső szintjeit, ahol súlyosan beteg és mozgásképtelen lakók tartózkodtak. A rendőrség és a tűzoltóság tájékoztatása szerint legalább tíz lakó életét vesztette, további húsz ember pedig megsérült, köztük tűzoltók és az otthon dolgozói is. A Bosznia-Hercegovinában történt idősotthoni tűzesetet Nermin Nikšić miniszterelnök óriási méretű katasztrófának nevezte. 

A tuzlai idősotthoni tűz több emeletet is érintett
A tuzlai idősotthoni tűz több emeletet is érintett
Fotó: AHMET BESIC / ANADOLU

A BBC információi szerint a túlélőket a tuzlai egyetemi klinikai központba szállították.

A belügyminisztérium közlése szerint a tűz a hetedik emeleten keletkezett, de később átterjedt az alsóbb szintekre is. 

Az ötödik, hatodik és hetedik emeleten főként rákbetegeket és súlyos demenciával küzdő időseket ápoltak. 

A helyszínen készült videófelvételeken látható, ahogy a lángok az épület ablakain csapnak ki. A tűz oltása órákig tartott, a mentést nehezítette a sűrű füst és az, hogy sok lakó mozgásképtelen volt.

Mi okozta Tuzlában az idősotthoni tűzet?

A tűz okát egyelőre nem tudni, a hatóságok csak annyit közöltek, hogy a vizsgálatot a helyszín biztonságossá tétele után indítják meg.
 

A helyi média szerint a tűz elektromos berendezés hibájából keletkezhetett, de ezt hivatalosan még nem erősítették meg.

 

TUZLA, BOSNIA AND HERZEGOVINA - NOVEMBER 04: Firefighters deployed to the scene after fire that broke out in a nursing home in Tuzla, Bosnia and Herzegovina on November 04, 2025. The claimed lives according to the local sources. Ahmet Besic / Anadolu (Photo by Ahmet Besic / Anadolu via AFP)
Mentők és rendőrök sietnek a helyszínről, miközben a tuzlai idősotthon lakóit kimentik az éjszakai tűzeset után
Fotó: AHMET BESIC / ANADOLU

Hányan haltak meg a tuzlai tűzben?

A rendőrség megerősítette, hogy legalább tíz ember vesztette életét, de a halálos áldozatok száma a vizsgálat előrehaladtával még növekedhet. A sérültek közül hárman kritikus állapotban vannak az intenzív osztályon.

Egy túlélő, Ruza Kajic, a harmadik emeletről elmondta, hogy „recsegő hangra” ébredt, majd égő anyagokat látott zuhanni az ablakon keresztül. 

A felső szinteken ágyhoz kötött emberek vannak. Mindenki próbált menekülni

 – nyilatkozta a BHRT-nek.

Gigantikus tűz tombolt Horvátországban — milliós kár és környezeti vészhelyzet!

Sűrű füst és lángtenger borította be Zágráb környékét, amikor egy ipari zóna lángra kapott, és pillanatok alatt apokaliptikus látvány tárult a lakók elé. A gigantikus tűz olyan erővel tombolt, hogy a füst több településről is jól látható volt, a hatóságok pedig riasztást adtak ki a levegő szennyezettsége miatt. A helyiek rémülten figyelték, ahogy hatalmas robbanások rázták meg a környéket, miközben a tűzoltók órákon át küzdöttek a lángokkal.

Egy pillanat alatt vált hamuvá a luxusautó Tatabányán

A tegnap reggel békésnek indult Tatabányán, ám néhány perc alatt sűrű fekete füst borította be a környéket. Egy Mercedes lángokban állt a Mester utcában, és a látványtól sokan szóhoz sem jutottak. A tűz olyan gyorsan terjedt, hogy az autó percek alatt porrá égett, miközben a tűzoltók küzdöttek a hatalmas hővel. A helyiek szerint a robbanásszerű hangok és a füstfelhő messziről is jól látható volt. A tragikus jelenetről készült képek mindent elmondanak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!