Rendkívüli!

Zelenszkij idegösszeomlást kapott? Az ukrán elnök kétségbeesetten keresi a kiutat

Igazából szerelem

Igazából szerelem újratöltve – nem hiszi el, mennyit változott az egykori gyereksztár

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
A Google új karácsonyi kampánya az Igazából szerelem (Love Actually) című kultikus film hangulatát idézi meg. Thomas Brodie-Sangster, az Igazából szerelem színésze szerint különleges élmény volt újrajátszani az ikonikus jeleneteket, amelyek két évtized után is milliók szívében élnek.
Igazából szerelemThomas Brodie-Sangsterforgatás

A Daily Mail beszámolója szerint a színész nagyon élvezte, hogy néhány jelenet leforgatásáig visszatérhetett az Igazából szerelem világába. „Hihetetlen, hogy a film 20 év után is ennyire meghatározó” – mondta Thomas Brodie-Sangster. 

Thomas Brodie-Sangster, az Igazából szerelem sztárja – Fotó: ILYA S. SAVENOK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Thomas Brodie-Sangster, az Igazából szerelem egykori gyereksztárja
Fotó: ILYA S. SAVENOK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Igazából szerelem, mint karácsonyi nosztalgia

Eileen Mannion, a Google UK marketingigazgatója szerint a kampány célja az volt, hogy nosztalgikus karácsonyi hangulatba hozzák a brit közönséget. Az Igazából szerelem egykori gyereksztárja, Thomas Brodie-Sangster most már 35 éves férfiként állt a kamerák elé. 

A karácsonyi filmeknek különleges helyük van az emberek szívében, és a nosztalgia hatalmas szerepet játszik ebben. Ennek a szeretetnek állítunk emléket”

– nyilatkozta a marketingigazgató. 

Keira Knightley máshogyan emlékszik

A film egyik színésznője, Keira Knightley nemrég kritizálta az Igazából szerelem című alkotást. 

13+1 érdekesség a filmről 

20 éve a karácsonyi időszak elmaradhatatlan része a valódi sztárparádét felvonultató 2003-as angol mozifilm.

 

