Igazából szerelem újratöltve – nem hiszi el, mennyit változott az egykori gyereksztár

A Daily Mail beszámolója szerint a színész nagyon élvezte, hogy néhány jelenet leforgatásáig visszatérhetett az Igazából szerelem világába. „Hihetetlen, hogy a film 20 év után is ennyire meghatározó” – mondta Thomas Brodie-Sangster.

Thomas Brodie-Sangster, az Igazából szerelem egykori gyereksztárja

Igazából szerelem, mint karácsonyi nosztalgia

Eileen Mannion, a Google UK marketingigazgatója szerint a kampány célja az volt, hogy nosztalgikus karácsonyi hangulatba hozzák a brit közönséget. Az Igazából szerelem egykori gyereksztárja, Thomas Brodie-Sangster most már 35 éves férfiként állt a kamerák elé.

A karácsonyi filmeknek különleges helyük van az emberek szívében, és a nosztalgia hatalmas szerepet játszik ebben. Ennek a szeretetnek állítunk emléket”

– nyilatkozta a marketingigazgató.

Keira Knightley máshogyan emlékszik

A film egyik színésznője, Keira Knightley nemrég kritizálta az Igazából szerelem című alkotást.

20 éve a karácsonyi időszak elmaradhatatlan része a valódi sztárparádét felvonultató 2003-as angol mozifilm.