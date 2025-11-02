III. Károly király megelégelte: mindent elvesz az öccsétől a botrány miatt

A brit védelmi miniszter megerősítette: III Károly király kezdeményezte, hogy a 65 éves András volt herceget altengernagyi rendfokozatától is fosszák meg. A héten már megvonták tőle a hercegi címet – ilyen döntésre a XVI. század óta nem volt példa a brit monarchiában.

Elveszítheti utolsó rangját is András – III Károly király döntött

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

III Károly király lépett a botrány hatására

András herceg éveken át közeli viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai üzletemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is börtönbe került, és végül öngyilkos lett.

Az Epstein-ügy árnyéka még mindig nem múlt el

Epstein egyik áldozata, Virginia Giuffre 2014-ben pert indított András ellen, azt állítva, hogy 17 évesen három alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítették vele. Bár az ügy peren kívül zárult le, a botrány teljesen megtépázta András hírnevét és megítélését.

A brit sajtó nemrég kiderítette:

valótlan volt András állítása arról, hogy időben megszakította kapcsolatát Epsteinnel.

Az ügy újból óriási közfelháborodást kavart.

Katonai rangja is veszélybe került

András több tiszteletbeli katonai címéről már korábban lemondott, de az aktív altengernagyi rendfokozatot 2015 óta megtartotta. A védelmi tárca szerint azonban már dolgoznak azon, hogy a király kérését végrehajtsák.

A volt herceg 22 évig szolgált helikopterpilótaként a haditengerészetnél, és az 1982-es Falkland-háborúban veszélyes bevetéseket teljesített, amelyek idején nagy közmegbecsülésnek örvendett.

Brit királyi család: Brutális fordulat a királyi palotában

A hónap közepén már hivatalosan is bejelentették, hogy András minden rangjáról lemondott, miután botrányai továbbra is súlyos terhet jelentenek a monarchia számára.

Epstein kapcsolatrendszere és a fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények továbbra is súlyosan rombolják a brit uralkodóház hírnevét.