Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Látta már?

Megrendítő látvány: így néz ki Tompos Kátya sírja

Megemlékezés

Terrortámadás Bécs belvárosában – négy ember életét vesztette

Jeffrey Epstein

III. Károly király megelégelte: mindent elvesz az öccsétől a botrány miatt

21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tovább gyűrűzik András herceg szexuális botránya, amely újabb következménnyel járhat számára. III Károly király azt szeretné, ha öccsétől már nemcsak a hercegi, hanem a katonai rangját is megvonnák.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jeffrey EpsteinAndrásbotrányIII Károly

A brit védelmi miniszter megerősítette: III Károly király kezdeményezte, hogy a 65 éves András volt herceget altengernagyi rendfokozatától is fosszák meg. A héten már megvonták tőle a hercegi címet – ilyen döntésre a XVI. század óta nem volt példa a brit monarchiában.

III Károly király - (FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York (L) and Britain's King Charles III leave following a Requiem Mass, a Catholic funeral service, for the late Katharine, Duchess of Kent, at Westminster Cathedral in London on September 16, 2025. King Charles will strip his younger brother Andrew of his royal titles and long-term residence on the Windsor estate, the palace said on October 30, 2025, the latest fallout to hit the scandal-plagued royal over the Jeffrey Epstein affair. "Prince Andrew will now be known as Andrew Mountbatten Windsor," the palace said, adding that Charles had begun the formal process to strip the titles from his brother. (Photo by Adrian Dennis / AFP)
Elveszítheti utolsó rangját is András – III Károly király döntött
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

III Károly király lépett a botrány hatására

András herceg éveken át közeli viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai üzletemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is börtönbe került, és végül öngyilkos lett.

Az Epstein-ügy árnyéka még mindig nem múlt el

Epstein egyik áldozata, Virginia Giuffre 2014-ben pert indított András ellen, azt állítva, hogy 17 évesen három alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítették vele. Bár az ügy peren kívül zárult le, a botrány teljesen megtépázta András hírnevét és megítélését.

A brit sajtó nemrég kiderítette: 

valótlan volt András állítása arról, hogy időben megszakította kapcsolatát Epsteinnel.

Az ügy újból óriási közfelháborodást kavart.

Katonai rangja is veszélybe került

András több tiszteletbeli katonai címéről már korábban lemondott, de az aktív altengernagyi rendfokozatot 2015 óta megtartotta. A védelmi tárca szerint azonban már dolgoznak azon, hogy a király kérését végrehajtsák.

A volt herceg 22 évig szolgált helikopterpilótaként a haditengerészetnél, és az 1982-es Falkland-háborúban veszélyes bevetéseket teljesített, amelyek idején nagy közmegbecsülésnek örvendett.

Brit királyi család: Brutális fordulat a királyi palotában

A hónap közepén már hivatalosan is bejelentették, hogy András minden rangjáról lemondott, miután botrányai továbbra is súlyos terhet jelentenek a monarchia számára.

Jeffrey Epstein-ügy

Epstein kapcsolatrendszere és a fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények továbbra is súlyosan rombolják a brit uralkodóház hírnevét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!