Kiderült, mi a leghatékonyabb természetes immunerősítő. Az ön étrendjében szerepel?

Ahogy a szupermarketek ünnepi finomságokkal telnek meg, könnyű elcsábulni a csoki és sütemények irányába. Pedig télen különösen fontos, hogy immunerősítő gyümölcsöket is fogyasszunk, ezzel is támogatva a szervezetünk ellenálló képességét – tájékoztat a Daily Mail.

A téli időszakban fontos immunerősítő gyümölcsöket fogyasztani – Fotó: Unsplash

Ezek a legjobb téli immunerősítő gyümölcsök

Rob Hobson dietetikus szerint az ünnepi nassolnivalók gyakran magas cukor- és zsír-tartalmúak, miközben kevés tápanyagot tartalmaznak, ezért nem tanácsos túl sokat fogyasztanei belőlük. Érdemes hinkább olyan gyümölcsöket választani helyettük, amelyek nemcsak finomak, hanem az immunrendszert is támogatják. A szakember a következő, antioxidánsokban és rostban gazdag természetes immunerősítőket ajánlja.

Szeder

Fagyasztott formában télen is kapható, és amellett, hogy hatékonyan támogatja az immunrendszert, magas cukortartalmának köszönhetően az édességvágyat is kielégíti. Zabkásába vagy joghurtba keverve tökéletes reggeli, de sült vagy párolt formában is remek választás.

Körte

Édes, lágy gyümölcs, természetes vaníliás ízjegyekkel. Rosttartalma elősegíti az emésztést, C-vitamin-, kálium- és foláttartalma pedig erősíti az immunrendszert és támogatja a szív működését.

Alma

Több ezer fajta közül választhatunk. Oldható rostja, a pektin, táplálja a bélbaktériumokat és segíthet csökkenteni a „rossz” LDL-koleszterint, így hozzájárul a szív egészségéhez.

Áfonya

Karácsonyi klasszikus, amely támogatja a húgyutak egészségét, antioxidáns- és C-vitamin-tartalmával pedig erősíti az immunrendszert. Fagyasztva is megőrzi tápanyagait, így télen is könnyen beilleszthető a napi étrendbe.

Bodza

A tél egyik hagyományos gyógynövénybogyója, amely immunerősítő és antivirális hatásairól ismert. Nyersen nem fogyasztható, mindig főzve vagy szárítva használjuk, például teában, lekvárban vagy szirupként.

A szakértő szerint a gyümölcsöket érdemes nyersen, héjjal együtt fogyasztani, de sütve, párolva vagy más ételekhez párosítva is fantasztikus hatásúak.

A rostok, vitaminok és antioxidánsok kombinációja nemcsak egészségesebbé teszi a téli étrendet, de laktató és ízletes alternatívát kínál a túlzottan édes nassolnivalók helyett.