Hegyen rekedt turistákat mentenek az indonéz vulkánkitörés után

Több mint 900 embert evakuáltak Jáva szigetén a Semeru vulkán kitörése miatt, és a hegyen csapdába került 170 hegymászót is biztonságos helyre juttatták csütörtökön a hatóságok. A vulkán szerdán tízszer lövellt ki magából lávát és kőzetdarabokat, amelyek akár 13 kilométer távolságban csapódtak be a hegy lejtőin – a hatóságok a legmagasabb szintű riasztást adták ki az indonéz vulkánkitörés miatt.

Rengeteg embert kellett evakuálni az indonéz vulkánkitörés miatt – Fotó: AGUS HARIANTO / AFP

Indonéz vulkánkitörés: jelenleg is zajlanak a mentési munkálatok

Kelet-Jáva mentőszolgálata többtucatnyi alkalmazottal dolgozott a veszélyben lévő lakosság evakuálásán. A vulkán közelében élő 956 embert iskolákban, mecsetekben és kormányzati épületekben helyezték el - számolt be Prahista Dian, a szolgálat tisztviselője.

Hozzátette, hogy folyik a kutatás az esetleg csapdába került emberek után, hogy őket is ki tudják menteni.

A csapdába került hegymászókat, akik a vulkán lábánál, a krátertől mintegy 6,4 kilométerre lévő tóparti kempingben éjszakáztak, csütörtökön sikerült biztonságba helyezni - mondta el Septi Wardhani, a Semeru nemzeti park illetékese. Az indonéziai vulkanológiai hivatal felvételein látható, hogy a vulkán kráteréből feltörő hatalmas forró hamufelhő beborította a hegy lejtőit.

A 3676 méter magas Semeru Indonézia mintegy 130 aktív vulkánjának egyike.

A szigetekből álló ország a Tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal mellett helyezkedik el. A Semeru legutóbbi, 2021 decemberi nagy kitörésének legkevesebb 51 halálos áldozata volt, és a vulkán hamuval borította be a közeli falvakat.

Hatalmas riadalmat keltett a Semeru kitörése

A 2021-es tragédia óta először tört ki a Semeru vulkán Indonéziában 2025 novemberében. A brutális erejű vulkánkitörés után hatalmas, 16 460 méter magas, sűrű hamufelhő emelkedett az égbe, amely miatt Ausztrália is kénytelen volt azonnali repülésbiztonsági figyelmeztetést kiadni.

Kitört a Szakuradzsima vulkán Japánban

Több mint négyezer méteres hamufelhőt lövellve a magasba kitört vasárnapra virradóra a Japán délkeleti részén lévő Szakuradzsima vulkán. A hatóságok hármas szintű riasztást rendeltek el.