Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

vulkánkitörés

Hegyen rekedt turistákat mentenek az indonéz vulkánkitörés után

Tegnap, 10:26
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A vulkán több alkalommal is lávát és kőzetdarabokat lövellt ki, amelyek kilométerekre szóródtak szét. Az indonéz vulkánkitörés miatt több települést is evakuálni kellett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vulkánkitörésSemeruIndonézia

Több mint 900 embert evakuáltak Jáva szigetén a Semeru vulkán kitörése miatt, és a hegyen csapdába került 170 hegymászót is biztonságos helyre juttatták csütörtökön a hatóságok. A vulkán szerdán tízszer lövellt ki magából lávát és kőzetdarabokat, amelyek akár 13 kilométer távolságban csapódtak be a hegy lejtőin – a hatóságok a legmagasabb szintű riasztást adták ki az indonéz vulkánkitörés miatt.

indonéz vulkánkitörés
Rengeteg embert kellett evakuálni az indonéz vulkánkitörés miatt – Fotó: AGUS HARIANTO / AFP

Indonéz vulkánkitörés: jelenleg is zajlanak a mentési munkálatok

Kelet-Jáva mentőszolgálata többtucatnyi alkalmazottal dolgozott a veszélyben lévő lakosság evakuálásán. A vulkán közelében élő 956 embert iskolákban, mecsetekben és kormányzati épületekben helyezték el - számolt be Prahista Dian, a szolgálat tisztviselője. 

Hozzátette, hogy folyik a kutatás az esetleg csapdába került emberek után, hogy őket is ki tudják menteni.

A csapdába került hegymászókat, akik a vulkán lábánál, a krátertől mintegy 6,4 kilométerre lévő tóparti kempingben éjszakáztak, csütörtökön sikerült biztonságba helyezni - mondta el Septi Wardhani, a Semeru nemzeti park illetékese. Az indonéziai vulkanológiai hivatal felvételein látható, hogy a vulkán kráteréből feltörő hatalmas forró hamufelhő beborította a hegy lejtőit.

A 3676 méter magas Semeru Indonézia mintegy 130 aktív vulkánjának egyike. 

A szigetekből álló ország a Tűzgyűrűnek nevezett, szeizmikusan aktív törésvonal mellett helyezkedik el. A Semeru legutóbbi, 2021 decemberi nagy kitörésének legkevesebb 51 halálos áldozata volt, és a vulkán hamuval borította be a közeli falvakat.

Hatalmas riadalmat keltett a Semeru kitörése

A 2021-es tragédia óta először tört ki a Semeru vulkán Indonéziában 2025 novemberében. A brutális erejű vulkánkitörés után hatalmas, 16 460 méter magas, sűrű hamufelhő emelkedett az égbe, amely miatt Ausztrália is kénytelen volt azonnali repülésbiztonsági figyelmeztetést kiadni.

Kitört a Szakuradzsima vulkán Japánban

Több mint négyezer méteres hamufelhőt lövellve a magasba kitört vasárnapra virradóra a Japán délkeleti részén lévő Szakuradzsima vulkán. A hatóságok hármas szintű riasztást rendeltek el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!