Házi készítésű whiskytől halt meg egy 26 éves brazil influenszer

Elképesztő eset rengette meg a világsajtót. Születésnapi bulija közben meghalt egy fiatal, 26 éves brazil influenszer – írja a The Sun. A lány az esemény alkalmából házi készítésű whiskyt vásárolt, amiből a jelenlévők is fogyasztottak. Nem sokkal később többen rosszul lettek, köztük a házigazda is. Yasmim Ângela Feitosa de Souzát és barátait is kórházba szállították, metil-alkohol-mérgezés gyanújával. Sajnos Yasmin a kórházba szállítást követően nem sokkal meghalt, a barátai közül többen még az életükért küzdenek. A lány hazájában a felkapottabb influenszerek közé tartozott, 23 000 Instagram-követőjének köszönhetően, ezért halála nagy visszhangot keltett.

Az influenszer halálának körülményeit még vizsgálja a rendőrség Fotó: EMMANUELE CONTINI / NurPhoto

Az influenszer rajongóit sokkolták a történtek

Yasmim édesanyja, Ozenilda Feitosa elmondta:

Hétfő este bulit csaptak, majd másnap a lányom barátja nagyon rosszul ébredt. Yasmim viszont egész nap boldog volt, mindenkivel viccelődött. Eljött velem a piacra, bevásároltunk, és étteremben is ebédeltünk. Azonban hétfő este már rosszul érezte magát. Akkor már nem tudtam semmit tenni a lányom megmentéséért.

Ozenilda elmondta, hogy a pár São Bento do Una városán kívüli faluban vásárolta a whiskyt. Hozzátette:

Körülbelül másfél litert ittak. A maradék whiskyt tartalmazó üveget elküldték elemzésre.

A lány temetésére csütörtökön kerül sor szülővárosában, a Campo da Esperança temetőben. Az ügyet még vizsgálja a rendőrség. Az eset nem sokkal azután történt, hogy metil-alkohol-mérgezésben 25 ember meghalt, akik olcsó lúgosított vodkát ittak. Egy óvónőt letartóztattak, akit az árusítással vádolnak. Az Origo korábban már írt egy hasonló cikket, miszerint besétált a bárba egy nő, majd olyat italt kapott, hogy meghalt.