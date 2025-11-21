Riasztóan erős influenzaszezon jöhet: új törzs terjed gyorsabban a vártnál

A közegészségügyi hatóságok egyre aggasztóbb jeleket látnak: az influenza idén hamarabb indult, új H3N2 variáns terjed, miközben a védőoltások száma csökken. Az Egyesült Királyság sürgős „SOS” riasztást adott ki, és a szakértők szerint Ausztrália rekordrossz 2024-es szezonja előre jelezheti, hogy a következő hónapokban a vírus rendkívül erősen fog terjedni – írja a Fox News.

Influenza figyelmeztetés: miért betegedhetnek meg idén többen?

Fotó: Pexels

Miért terjed gyorsabban az influenza?

Az Egyesült Államokban is korai fertőzéseket észlelnek, és a szakértők nem tudják pontosan, miért hozta előrébb a szezon kezdetét az influenza. Felmerült, hogy a légúti vírusok közti egyensúly változása is szerepet játszhat.

Mennyire védenek a vakcinák?

A szakemberek szerint az idei oltások régebbi törzseket céloznak, így a védelem csak részleges lehet. A H3N2 variáns ráadásul hagyományosan erősebb megbetegedést okoz, és magasabb kórházi kezelési arányt eredményez.

Kik a leginkább veszélyeztetettek?

A csökkenő immunitás miatt különösen az idősek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek vannak nagyobb veszélyben. A szakértők szerint a gyerekek influenzás haláleseteinek fele olyanoknál történik, akiknek nincs ismert rizikófaktoruk.

Influenzaszezon: minden fontos tudnivaló egy helyen

Súlyos járványra figyelmeztetnek, az influenzával együtt terjed

