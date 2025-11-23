Házi gyógymód influenza ellen? A szakértők erre a módszerre esküsznek!

Az influenzaszezonban milliók küzdenek orrfolyással, köhögéssel, lázzal és hidegrázással. Szerencsére létezik néhány házi praktika, amelyek enyhítik a tüneteket és erősítik az immunrendszert, és még szakemberek is előszeretettel alkalmazzák őket – írja a Daily Mail.

Az influenza kellemetlen tünetei egyszerű házi praktikákkal enyhíthetőek – Fotó: Unsplash

Házi gyógymód influenza ellen

A gyógyszerész Deborah Grayson egy egyszerű, négy összetevős házi keveréket ajánl, amely segíthet a nátha és az influenza kellemetlen tüneteinek csillapításában. Ehhez csupán a következő összetevőkre van szükségünk:

kakukkfű

citrom

mályvagyökér

méz

A készítmény előnye, hogy az orrdugulást, a torokfájást és az állandó köhögést is enyhíti.

A recept egyszerű: tíz kakukkfűszárat, két teáskanál mályvagyökeret és egy fél citromot főzzünk 250 ml vízben 20 percig, majd a szűrt keverékhez adjunk 200 ml mézet, és légmentesen zárható edényben, hűtőben tároljuk.

Grayson kiemelte, hogy a kakukkfű természetes antimikrobiális és gyulladáscsökkentő hatása segít a légutak tisztításában, a méz és a citrom antioxidánsai pedig támogatják az immunrendszert. A mályvagyökér bevonja a torkot, így csökkenti a fájdalmat és a köhögést. A keverék 12 éves kortól használható, és adagolása egyszerű: 5 ml szükség szerint, legalább két óra különbséggel más gyógyszerektől.

A szakértők emellett hangsúlyozzák a változatos étrend fontosságát influenza idején.

A csirkehúsleves például B6-vitaminban és cinkben gazdag, ami támogatja a fertőzések elleni védekezést, miközben növeli a folyadékbevitelt is. Fagyasztott zöldségek, szárított fűszerek és gyógynövényes teák – például citromfű – szintén hasznosak a szervezet támogatásában és a gyulladások csökkentésében.

Riasztóan erős influenzaszezon jöhet

Egészségügyi szakértők szerint az idei szezon különösen súlyos lehet: az influenza már most gyorsabban terjed a szokásosnál. Az influenza korai felfutása és az új törzs megjelenése miatt több ország is figyelmeztetést adott ki.

Mit együnk és igyunk influenzaoltás előtt és után?

Az influenzaszezon közeledtével egyre többen keresik fel orvosukat az évente ajánlott védőoltásért. Ugyanakkor kevesen tudják, hogy az oltás hatékonysága jelentősen növelhető a megfelelő táplálkozással. Szakértők szerint az immunrendszer támogatása kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy szervezetünk megfelelően reagáljon az influenza elleni vakcinára.