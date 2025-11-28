Új mutáció miatt terjed villámgyorsan az influenza

A szakértők szerint az influenza idei szezonját egy új influenzavariáns határozhatja meg, amelyet a H3N2 mutáció több változása alakított ki. A légúti fertőzések száma Németországban és más európai országokban is jóval magasabb az ilyenkor megszokottnál. Bár a kutatók nem számítanak súlyosabb megbetegedésekre, a gyorsabb terjedés és az immunvédelem részleges megkerülése miatt indokolttá vált az óvatosság és a megfelelő védekezés, beleértve az influenzaoltás mielőbbi felvételeit is - tájékoztat a Focus.
Mennyire veszélyes az új influenza-mutáció?
Az eddigi vizsgálatok alapján az új influenzavariáns – a H3N2 úgynevezett „K alkládja” – nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint a korábbi változatok. A probléma elsősorban nem a súlyosság, hanem a gyorsabb terjedési képesség. A felszíni fehérjéket érintő mutációk miatt a vírus könnyebben megkerülheti a korábbi védelmet, ezért a szakértők szerint nagyobb hullámokra lehet számítani.
Meddig hat az influenzaoltás az új változat ellen?
A szezonális influenzaoltás idei formulája még a nyár előtt készült el, így az új mutációt már nem tudták beépíteni. Ennek ellenére a brit és európai adatok szerint az oltás továbbra is megfelelő védelmet ad a súlyos lefolyású megbetegedések ellen.
Mik az influenza leggyakoribb tünetei idén?
Az orvosok szerint idén is a klasszikus influenza tünetei dominálnak:
- hirtelen jelentkező magas láz,
- erős fejfájás,
- kifejezett izom- és végtagfájdalom,
- száraz, irritáló köhögés,
- súlyos általános rosszullét.
Szerencsére a legtöbb eset 5–7 napon belül javul. Az idősebbeknél gyakran láz nélkül jelentkezik a fertőzés, ezért különösen fontos figyelni a hirtelen állapotromlásra.
Kinek ajánlott különösen az influenza elleni védőoltás?
A hatóságok a következő csoportok számára javasolják kiemelten az oltást:
- 60 év felettiek,
- krónikus betegségben szenvedők,
- várandósok,
- idősotthonok és ápolási intézmények lakói,
- egészségügyi és szociális területen dolgozók.
Az oltás másoknak is kérhető, de a költségtérítés mértéke biztosítónként eltérhet. Az ajánlások célja, hogy a súlyos lefolyást elszenvedők esélyét csökkentsék a téli csúcsidőszakban.
Újra terjed a viktoriánus kori betegség: a kisbabákat fenyegeti
Aggasztóan terjed egy „viktoriánus kori” betegség: a szamárköhögés újra felütötte a fejét, és a szakértők szerint az oltás elutasítása még nagyobb veszélybe sodorja a csecsemőket. A szamárköhögés ráadásul halálos áldozatokat is követelt, ami világszerte riasztó figyelmeztetés.
Súlyos betegség terjed, már 29 halálos áldozata van
A tavalyi négyszeresére nőtt az idén a súlyos sárgaságos (hepatitisz A) megbetegedések száma Csehországban: november közepéig 2600 esetet mutattak ki. A sárgaságnak idén már 29 halálos áldozata is van, tavaly ketten haltak meg – közölte a cseh Állami Egészségügyi Intézet (SZÚ).