Új mutáció miatt terjed villámgyorsan az influenza

A szakértők szerint az influenza idei szezonját egy új influenzavariáns határozhatja meg, amelyet a H3N2 mutáció több változása alakított ki. A légúti fertőzések száma Németországban és más európai országokban is jóval magasabb az ilyenkor megszokottnál. Bár a kutatók nem számítanak súlyosabb megbetegedésekre, a gyorsabb terjedés és az immunvédelem részleges megkerülése miatt indokolttá vált az óvatosság és a megfelelő védekezés, beleértve az influenzaoltás mielőbbi felvételeit is - tájékoztat a Focus.

Az influenza új mutációja miatt a szakértők az oltás mielőbbi felvételére figyelmeztetnek - Illusztráció

Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

Mennyire veszélyes az új influenza-mutáció?

Az eddigi vizsgálatok alapján az új influenzavariáns – a H3N2 úgynevezett „K alkládja” – nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint a korábbi változatok. A probléma elsősorban nem a súlyosság, hanem a gyorsabb terjedési képesség. A felszíni fehérjéket érintő mutációk miatt a vírus könnyebben megkerülheti a korábbi védelmet, ezért a szakértők szerint nagyobb hullámokra lehet számítani.

Meddig hat az influenzaoltás az új változat ellen?

A szezonális influenzaoltás idei formulája még a nyár előtt készült el, így az új mutációt már nem tudták beépíteni. Ennek ellenére a brit és európai adatok szerint az oltás továbbra is megfelelő védelmet ad a súlyos lefolyású megbetegedések ellen.

Mik az influenza leggyakoribb tünetei idén?

Az orvosok szerint idén is a klasszikus influenza tünetei dominálnak:

hirtelen jelentkező magas láz,

erős fejfájás,

kifejezett izom- és végtagfájdalom,

száraz, irritáló köhögés,

súlyos általános rosszullét.

Szerencsére a legtöbb eset 5–7 napon belül javul. Az idősebbeknél gyakran láz nélkül jelentkezik a fertőzés, ezért különösen fontos figyelni a hirtelen állapotromlásra.

Kinek ajánlott különösen az influenza elleni védőoltás?

A hatóságok a következő csoportok számára javasolják kiemelten az oltást:

60 év felettiek,

krónikus betegségben szenvedők,

várandósok,

idősotthonok és ápolási intézmények lakói,

egészségügyi és szociális területen dolgozók.

Az oltás másoknak is kérhető, de a költségtérítés mértéke biztosítónként eltérhet. Az ajánlások célja, hogy a súlyos lefolyást elszenvedők esélyét csökkentsék a téli csúcsidőszakban.