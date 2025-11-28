Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

"Kokaint szipogató illegitim bohóc" – durván nekimentek Zelenszkijnek

influenzaoltás

Új mutáció miatt terjed villámgyorsan az influenza

22 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tél beköszöntével ugrásszerűen nőnek a légúti megbetegedések Európa-szerte. Az influenza új mutációja miatt több országban a vártnál korábban indult el a szezon, és a szakértők szerint a vírusváltozás gyorsabban terjedhet a megszokottnál. A friss adatok arra utalnak, hogy a kockázati csoportoknak különösen fontos az időben történő védekezés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
influenzaoltásterjedőinfluenza

A szakértők szerint az influenza idei szezonját egy új influenzavariáns határozhatja meg, amelyet a H3N2 mutáció több változása alakított ki. A légúti fertőzések száma Németországban és más európai országokban is jóval magasabb az ilyenkor megszokottnál. Bár a kutatók nem számítanak súlyosabb megbetegedésekre, a gyorsabb terjedés és az immunvédelem részleges megkerülése miatt indokolttá vált az óvatosság és a megfelelő védekezés, beleértve az influenzaoltás mielőbbi felvételeit is - tájékoztat a Focus.

12 November 2025, Lower Saxony, Hanover: A doctor vaccinates a man with the flu vaccine Vaxigrip at a press event on flu vaccination at the Ministry of Health in Lower Saxony. The Lower Saxony State Health Office and the Ministry of Health are calling for vaccination against influenza. Photo: Julian Stratenschulte/dpa (Photo by JULIAN STRATENSCHULTE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Az influenza új mutációja miatt a szakértők az oltás mielőbbi felvételére figyelmeztetnek - Illusztráció
Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / DPA

Mennyire veszélyes az új influenza-mutáció?

Az eddigi vizsgálatok alapján az új influenzavariáns – a H3N2 úgynevezett „K alkládja” – nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint a korábbi változatok. A probléma elsősorban nem a súlyosság, hanem a gyorsabb terjedési képesség. A felszíni fehérjéket érintő mutációk miatt a vírus könnyebben megkerülheti a korábbi védelmet, ezért a szakértők szerint nagyobb hullámokra lehet számítani.

Meddig hat az influenzaoltás az új változat ellen?

A szezonális influenzaoltás idei formulája még a nyár előtt készült el, így az új mutációt már nem tudták beépíteni. Ennek ellenére a brit és európai adatok szerint az oltás továbbra is megfelelő védelmet ad a súlyos lefolyású megbetegedések ellen.

Mik az influenza leggyakoribb tünetei idén?

Az orvosok szerint idén is a klasszikus influenza tünetei dominálnak:

  • hirtelen jelentkező magas láz,
  • erős fejfájás,
  • kifejezett izom- és végtagfájdalom,
  • száraz, irritáló köhögés,
  • súlyos általános rosszullét.

Szerencsére a legtöbb eset 5–7 napon belül javul. Az idősebbeknél gyakran láz nélkül jelentkezik a fertőzés, ezért különösen fontos figyelni a hirtelen állapotromlásra.

Kinek ajánlott különösen az influenza elleni védőoltás?

A hatóságok a következő csoportok számára javasolják kiemelten az oltást:

  • 60 év felettiek,
  • krónikus betegségben szenvedők,
  • várandósok,
  • idősotthonok és ápolási intézmények lakói,
  • egészségügyi és szociális területen dolgozók.

Az oltás másoknak is kérhető, de a költségtérítés mértéke biztosítónként eltérhet. Az ajánlások célja, hogy a súlyos lefolyást elszenvedők esélyét csökkentsék a téli csúcsidőszakban.

Újra terjed a viktoriánus kori betegség: a kisbabákat fenyegeti

Aggasztóan terjed egy „viktoriánus kori” betegség: a szamárköhögés újra felütötte a fejét, és a szakértők szerint az oltás elutasítása még nagyobb veszélybe sodorja a csecsemőket. A szamárköhögés ráadásul halálos áldozatokat is követelt, ami világszerte riasztó figyelmeztetés.

Súlyos betegség terjed, már 29 halálos áldozata van

A tavalyi négyszeresére nőtt az idén a súlyos sárgaságos (hepatitisz A) megbetegedések száma Csehországban: november közepéig 2600 esetet mutattak ki. A sárgaságnak idén már 29 halálos áldozata is van, tavaly ketten haltak meg – közölte a cseh Állami Egészségügyi Intézet (SZÚ).

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!