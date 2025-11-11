Sokkoló jóslat: újabb háború törhet ki

Az Irán és Izrael közötti konfliktus újrakezdése elkerülhetetlen – írja a The New York Times regionális tisztviselőkre és elemzőkre hivatkozva.

Veszélyes patthelyzet: Izrael újra támadhat Iránra

Irán és Izrael: patthelyzet a nukleáris program miatt

A lap szerint az iráni nukleáris programról szóló tárgyalások zsákutcába jutottak, a dúsított urán korlátozását célzó egyezmény pedig a múlt hónapban lejárt. Izrael szerint Irán továbbra is jelentős mennyiségű magas dúsítású uránt halmozott fel.

Veszélyes patthelyzet alakult ki: nincsenek tárgyalások, nincs átláthatóság az iráni arzenálokkal kapcsolatban, és nincs független ellenőrzés. Sok ország a Perzsa-öböl térségében úgy látja, hogy ez szinte elkerülhetetlenné teszi Izrael újabb támadását Irán ellen

– írja a cikk.

Ali Vaez, az Iránnal foglalkozó projektvezető a Nemzetközi Válságcsoportnál hozzátette, hogy egy új izraeli támadás esetén Irán kevésbé visszafogottan reagálna.

„A rakétaüzemek éjjel-nappal működnek, és egy új háború esetén „2000 rakétát indítanának egyszerre, hogy megtörjék az izraeli légvédelem erejét, nem pedig 500-at 12 nap alatt”, mint júniusban” – idézi a lap.

Június 24-én Izrael és Irán között tűzszünet lépett életbe. Donald Trump akkori amerikai elnök bejelentette, hogy a konfliktus felei megegyeztek a fegyverszünetről, ami 24 óra elteltével hivatalosan is véget vetett a 12 napos háborúnak.