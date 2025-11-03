Irán megfenyegette Donald Trumpot, jön a háború?

Hírlevél

Irán legfelsőbb vezetője, Ali Khamenei ultimátumot intézett az Egyesült Államokhoz: csak akkor hajlandó együttműködni Washingtonnal, ha az teljesen megszünteti Izrael támogatását, lebontja katonai bázisait és megváltoztatja Közel-Kelet-politikáját.
Ali Khamenei, az Iráni Iszlám Köztársaság legfelsőbb vezetője a közösségi médiában, az X platformon jelentette be feltételeit az amerikai együttműködéshez. Elmondása szerint Irán csak akkor mérlegeli a Washington által felajánlott együttműködést, ha az Egyesült Államok teljesen lemond Izrael támogatásáról, lebontja katonai bázisait és abbahagyja a régióba való beavatkozást.

„Az amerikaiak néha azt mondják, hogy együtt akarnak működni Iránnal. Ha az Egyesült Államok teljesen lemond a cionista rezsim támogatásáról, lebontja katonai bázisait és abbahagyja a térségbe való beavatkozást, talán érdemes lenne fontolóra venni” – fogalmazott Khamenei.

Ugyanakkor a vezető hozzátette, hogy a közeljövőben nem számít arra, hogy ezek a feltételek teljesülnek.

Korábban az iráni külügyminiszter, Abbas Araghchi közölte, hogy az iráni hatóságoknak nincs pontos adata arról, mennyi maradt meg abból a 400 kilogramm, 60 százalékosra dúsított uránból, amelyet amerikai csapások értek júniusban.

 

