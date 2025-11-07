Iskolai lövöldözés miatt perelt a virginiai tanárnő

A virginiai iskolai lövöldözés egy hatéves diákhoz köthető, aki 2023 januárjában fegyvert vitt be a Richneck Általános Iskolába, majd rálőtt tanítónőjére, Abby Zwernerre. A 25 éves pedagógus kezén és mellkasán találatot kapott, és hónapokig tartó gyógykezelés után sem tudta visszanyerni teljes testi erejét – írja a CBS News.

Fegyver, iskolai lövöldözés

Fotó: Unsplash

A bíróság most kimondta: a tragédia elkerülhető lett volna, ha az iskola vezetése nem hagyja figyelmen kívül a figyelmeztetéseket.

Hogyan történt az iskolai lövöldözés?

A lövöldözés napján több tanár is jelezte, hogy a hatéves fiú erőszakosan viselkedik, és azt is hallották, hogy fegyver lehet nála. Egy olvasási szakértő és egy tanácsadó is szólt az igazgatóhelyettesnek, Ebony Parkernek, aki azonban nem engedte meg a gyerek újbóli átvizsgálását, mondván: édesanyja hamarosan érte jön. Körülbelül egy órával később a fiú tüzet nyitott, megsebesítve tanítóját.

Miért nem akadályozták meg az iskolai lövöldözést?

A per szerint az igazgatóhelyettes többször is tudomást szerzett arról, hogy a gyerek fegyvert rejthet magánál, mégsem tett semmit. A figyelmeztetéseket bagatellizálta, mondván, „a fiú zsebei túl kicsik egy pisztolyhoz”. A bíróság szerint ez a gondatlanság közvetlenül hozzájárult a lövöldözéshez.

A virginiai iskolai lövöldözés után indított polgári perben Abby Zwerner az iskola volt igazgatóhelyettesét, Ebony Parkert vádolta súlyos gondatlansággal. A bírósági tárgyaláson bemutatták, hogy Parker több tanártól is kapott figyelmeztetést arról, hogy a hatéves diák fegyvert rejtegethet, ám nem intézkedett. Az esküdtszék végül Zwernernek adott igazat, és 10 millió dollár kártérítést ítélt meg neki. A döntés szerint Parker tétlensége közvetlenül hozzájárult a tragédiához, hiszen többször is megtagadta a gyerek újbóli átvizsgálását. Az igazgatóhelyettest most külön büntetőper is várja nyolc rendbeli gyermekelhanyagolás miatt, amelyekért akár öt év börtönt is kaphat vádpontonként.

A fiú édesanyját, Deja Taylort közel négy év börtönre ítélték, miután bebizonyosodott, hogy a fegyvert nem tárolta biztonságosan.