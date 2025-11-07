Iskolai lövöldözés miatt perelt a virginiai tanárnő

A virginiai iskolai lövöldözés egy hatéves diákhoz köthető, aki 2023 januárjában fegyvert vitt be a Richneck Általános Iskolába, majd rálőtt tanítónőjére, Abby Zwernerre. A 25 éves pedagógus kezén és mellkasán találatot kapott, és hónapokig tartó gyógykezelés után sem tudta visszanyerni teljes testi erejét – írja a CBS News.
A bíróság most kimondta: a tragédia elkerülhető lett volna, ha az iskola vezetése nem hagyja figyelmen kívül a figyelmeztetéseket.
Hogyan történt az iskolai lövöldözés?
A lövöldözés napján több tanár is jelezte, hogy a hatéves fiú erőszakosan viselkedik, és azt is hallották, hogy fegyver lehet nála. Egy olvasási szakértő és egy tanácsadó is szólt az igazgatóhelyettesnek, Ebony Parkernek, aki azonban nem engedte meg a gyerek újbóli átvizsgálását, mondván: édesanyja hamarosan érte jön. Körülbelül egy órával később a fiú tüzet nyitott, megsebesítve tanítóját.
Miért nem akadályozták meg az iskolai lövöldözést?
A per szerint az igazgatóhelyettes többször is tudomást szerzett arról, hogy a gyerek fegyvert rejthet magánál, mégsem tett semmit. A figyelmeztetéseket bagatellizálta, mondván, „a fiú zsebei túl kicsik egy pisztolyhoz”. A bíróság szerint ez a gondatlanság közvetlenül hozzájárult a lövöldözéshez.
A virginiai iskolai lövöldözés után indított polgári perben Abby Zwerner az iskola volt igazgatóhelyettesét, Ebony Parkert vádolta súlyos gondatlansággal. A bírósági tárgyaláson bemutatták, hogy Parker több tanártól is kapott figyelmeztetést arról, hogy a hatéves diák fegyvert rejtegethet, ám nem intézkedett. Az esküdtszék végül Zwernernek adott igazat, és 10 millió dollár kártérítést ítélt meg neki. A döntés szerint Parker tétlensége közvetlenül hozzájárult a tragédiához, hiszen többször is megtagadta a gyerek újbóli átvizsgálását. Az igazgatóhelyettest most külön büntetőper is várja nyolc rendbeli gyermekelhanyagolás miatt, amelyekért akár öt év börtönt is kaphat vádpontonként.
A fiú édesanyját, Deja Taylort közel négy év börtönre ítélték, miután bebizonyosodott, hogy a fegyvert nem tárolta biztonságosan.
Megrázó vallomást tett az iskolai lövöldözés túlélője
Az utolsó dolog, amire emlékszem, az az, hogy azt hittem, meghalok. Azt hittem, vagy úton vagyok a mennybe, vagy már ott vagyok. Utána minden elsötétült.
