Iskolai szorongás kezelése otthon – mit tehet a szülő, ha a gyerek nem szeret iskolába járni?

Az iskolai szorongás nem ritka, különösen az új tanév első hónapjaiban. A gyermek számára az iskolai beilleszkedés, az új közösség és a teljesítményelvárások mind okozhatnak feszültséget. A gyermekpszichológus tanácsai szerint a szorongó gyerek támogatásában a türelem, a következetesség és a stabil családi háttér a legfontosabb. A szülői tanácsok és nevelési tippek nemcsak a gyerek, hanem a szülői stressz csökkentésében is segíthetnek.

Az iskolai szorongás komoly probléma (illusztráció) Fotó: Andrea Piacquadio/Pexels

Hogyan segíthet a szülő az iskolai szorongás enyhítésében?

Ha a gyerek reggel nehezen engedi el a szülőt, érdemes megbeszélni a tanárokkal, hogyan viselkedik, miután a szülő elment. Sok esetben pár percen belül megnyugszik. A szülői kommunikáció ilyenkor kulcsfontosságú: a rövid, következetes búcsú és a pozitív megerősítés biztonságérzetet ad. A iskolai beilleszkedés során a tanárok és a szülők együttműködése segíti, hogy a gyerek otthonosan érezze magát az iskolában.

Mit tegyek, ha a gyerek nem szeret iskolába járni?

Hogyan segítsek a szorongó gyereknek?,

Tippek az iskolai beilleszkedéshez,

Miért fél a gyerek az iskolától.

Beilleszkedési problémák megoldása,

Iskolai szorongás kezelése otthon

Így csökkentheti a szorongást mindössze 15 másodperc alatt

A gyermekpszichológus tanácsai a mindennapokra

A gyermekpszichológus tanácsai szerint a reggeli rutin kiszámíthatósága az egyik leghatékonyabb eszköz az iskolai szorongás csökkentésében. Már előző este érdemes előkészíteni a ruhát és a táskát, hogy elkerüljük a reggeli kapkodást. A képernyőhasználat kerülése és egy nyugodt beszélgetés vagy közös játék segíthet abban, hogy a gyermek feszültség nélkül induljon el. A szervezettség a szülői stressz csökkentésében is fontos tényező.

Miért szorongunk?

Fotó: Pexels

A gyors stresszoldás kulcsa ott van az udvarában

Tippek az iskolai beilleszkedéshez és a félelem oldásához

Sok szülő felteszi a kérdést: mit tegyek, ha a gyerek nem szeret iskolába járni? A szakértők szerint elengedhetetlen, hogy a gyerek érezze: a félelmei elfogadhatók, és hogy a szülői kommunikáció biztonságos tér a megosztásra. A szorongó gyerek számára sokat segít, ha beszélgetnek arról, mi váltja ki a feszültséget, és ha a szülő is megosztja, hogy néha ő is fél új helyzetekben.