Iskolai szorongás kezelése otthon – mit tehet a szülő, ha a gyerek nem szeret iskolába járni?

Sok szülő szembesül azzal, hogy a tanév előrehaladtával sem enyhül a gyermek iskolai félelme. A iskolai szorongás komoly érzelmi teher lehet, de megfelelő szülői kommunikációval, nevelési tippekkel és a gyermekpszichológus tanácsaival enyhíthető a mindennapi stressz.
stresszszorongásgyermekpszichológusfélelem

Az iskolai szorongás nem ritka, különösen az új tanév első hónapjaiban. A gyermek számára az iskolai beilleszkedés, az új közösség és a teljesítményelvárások mind okozhatnak feszültséget. A gyermekpszichológus tanácsai szerint a szorongó gyerek támogatásában a türelem, a következetesség és a stabil családi háttér a legfontosabb. A szülői tanácsok és nevelési tippek nemcsak a gyerek, hanem a szülői stressz csökkentésében is segíthetnek.

Az iskolai szorongás komoly probléma
Az iskolai szorongás komoly probléma (illusztráció) Fotó: Andrea Piacquadio/Pexels

Hogyan segíthet a szülő az iskolai szorongás enyhítésében?

Ha a gyerek reggel nehezen engedi el a szülőt, érdemes megbeszélni a tanárokkal, hogyan viselkedik, miután a szülő elment. Sok esetben pár percen belül megnyugszik. A szülői kommunikáció ilyenkor kulcsfontosságú: a rövid, következetes búcsú és a pozitív megerősítés biztonságérzetet ad. A iskolai beilleszkedés során a tanárok és a szülők együttműködése segíti, hogy a gyerek otthonosan érezze magát az iskolában. 

  • Mit tegyek, ha a gyerek nem szeret iskolába járni? 
  • Hogyan segítsek a szorongó gyereknek?, 
  • Tippek az iskolai beilleszkedéshez, 
  • Miért fél a gyerek az iskolától. 
  • Beilleszkedési problémák megoldása, 
  • Iskolai szorongás kezelése otthon

A gyermekpszichológus tanácsai a mindennapokra

A gyermekpszichológus tanácsai szerint a reggeli rutin kiszámíthatósága az egyik leghatékonyabb eszköz az iskolai szorongás csökkentésében. Már előző este érdemes előkészíteni a ruhát és a táskát, hogy elkerüljük a reggeli kapkodást. A képernyőhasználat kerülése és egy nyugodt beszélgetés vagy közös játék segíthet abban, hogy a gyermek feszültség nélkül induljon el. A szervezettség a szülői stressz csökkentésében is fontos tényező.

szorongás, vasárnap
Miért szorongunk?
Fotó: Pexels

Tippek az iskolai beilleszkedéshez és a félelem oldásához

Sok szülő felteszi a kérdést: mit tegyek, ha a gyerek nem szeret iskolába járni? A szakértők szerint elengedhetetlen, hogy a gyerek érezze: a félelmei elfogadhatók, és hogy a szülői kommunikáció biztonságos tér a megosztásra. A szorongó gyerek számára sokat segít, ha beszélgetnek arról, mi váltja ki a feszültséget, és ha a szülő is megosztja, hogy néha ő is fél új helyzetekben.

szorongás
Fontos, hogy stressz esetén őszintén és nyíltan beszéljünk érzéseinkről (illusztráció) Fotó: David Garrison/pexels

A barátkozás elősegítésére hasznosak lehetnek az otthoni játékdélutánok, ahol egy-egy osztálytárs jelenlétében könnyebben oldódik a gyermek. A beilleszkedési problémák megoldása fokozatos, apró lépésekben történik, és nem szabad erőltetni a társas kapcsolatokat.

Cikkünk a Daily Mail írása alapján készült.

 

