Ivós kihívásba halt bele egy fiatal anyuka

María José Ardila, aki egy 10 hónapos kisgyermek édesanyja, a barátaival együtt ünnepelt a Sagsa éjszakai klubban Caliban. A csoport hat különböző italozási kihívást vállalt, melynek nyereménye 173 ezer forintnak megfelelő kolumbiai peso volt, számolt be a tragikus esemény körülményeiről a Daily Star.

Végzetesnek bizonyult a szülinapi italozás Kolumbiában – pexels.com (illusztráció)

Végzetes italozás

A résztvevőknek egyrészt öt másodperc alatt kellett elfogyasztani egy dupla Cucaracho likőrt. Második körben különböző röviditalokat kellett gyorsan meginniuk. A harmadik kihívás az volt, hogy folyamatosan sörözniük kellett. A negyedik, hogy három tüskét kéz nélkül kellett magukba tölteniük, az ötödik, hogy 13 másodperc alatt nagy alkoholtartalmú aguardiente-t kellett inniuk úgy, hogy egy csepp is kiömlött volna.

A hatodik kihívás szerint nyolc különböző röviditalt kellett szívószálon keresztül felszívniuk, ám ebből Maríának már csak hármat sikerült teljesítenie.

A fiatal nő ekkor elájult, a padlóra zuhant, majd görcsrohamok törtek rá. Barátai taxival akarták kórházba szállíttatni, de senki nem akarta ezt vállalni. Az anyuka a beszámolók szerint körülbelül 17 percig nem tudott lélegezni, ami végzetes következményekkel járt.

Orvosok háromszor próbálták újraéleszteni

A hölgyet végül egy barátja vitte a közeli kórházba, ahol az orvosok három alkalommal próbálták újraéleszteni, ám minden próbálkozás után újra elvesztette az eszméletét.

Láttam, ahogy a lányom háromszor meghal. Újraélesztették, intubálták, ekkor kezdtünk el imádkozni érte. Mindhiába, a családunknak fájdalmas döntést kellett hoznia: lekapcsoltattuk a gépi lélegeztetést, miután agyhalált állapítottak meg nála

– árulta el az áldozat édesapja, Andrés Ardila.

A halál okát aspirációs tüdőgyulladás okozta, melynek következtében az egyik tüdeje összeomlott. Az eset pontos körülményeit még jelenleg is vizsgálják, ám a Cali Egészségügyi Hatóság közleményben jelezte, hogy a súlyos alkoholmérgezési ügy miatt ellenőrzéseket fog végezni a vendéglátóhelyeken és alkoholárusító helyeken az értékesítési szokásokat illetően, hogy megőrizza a fogyasztók biztonságát.