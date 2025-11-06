Ivós kihívásba halt bele egy fiatal anyuka

María José Ardila, aki egy 10 hónapos kisgyermek édesanyja, a barátaival együtt ünnepelt a Sagsa éjszakai klubban Caliban. A csoport hat különböző italozási kihívást vállalt, melynek nyereménye 173 ezer forintnak megfelelő kolumbiai peso volt, számolt be a tragikus esemény körülményeiről a Daily Star.
Végzetes italozás
A résztvevőknek egyrészt öt másodperc alatt kellett elfogyasztani egy dupla Cucaracho likőrt. Második körben különböző röviditalokat kellett gyorsan meginniuk. A harmadik kihívás az volt, hogy folyamatosan sörözniük kellett. A negyedik, hogy három tüskét kéz nélkül kellett magukba tölteniük, az ötödik, hogy 13 másodperc alatt nagy alkoholtartalmú aguardiente-t kellett inniuk úgy, hogy egy csepp is kiömlött volna.
A hatodik kihívás szerint nyolc különböző röviditalt kellett szívószálon keresztül felszívniuk, ám ebből Maríának már csak hármat sikerült teljesítenie.
A fiatal nő ekkor elájult, a padlóra zuhant, majd görcsrohamok törtek rá. Barátai taxival akarták kórházba szállíttatni, de senki nem akarta ezt vállalni. Az anyuka a beszámolók szerint körülbelül 17 percig nem tudott lélegezni, ami végzetes következményekkel járt.
Orvosok háromszor próbálták újraéleszteni
A hölgyet végül egy barátja vitte a közeli kórházba, ahol az orvosok három alkalommal próbálták újraéleszteni, ám minden próbálkozás után újra elvesztette az eszméletét.
Láttam, ahogy a lányom háromszor meghal. Újraélesztették, intubálták, ekkor kezdtünk el imádkozni érte. Mindhiába, a családunknak fájdalmas döntést kellett hoznia: lekapcsoltattuk a gépi lélegeztetést, miután agyhalált állapítottak meg nála
– árulta el az áldozat édesapja, Andrés Ardila.
A halál okát aspirációs tüdőgyulladás okozta, melynek következtében az egyik tüdeje összeomlott. Az eset pontos körülményeit még jelenleg is vizsgálják, ám a Cali Egészségügyi Hatóság közleményben jelezte, hogy a súlyos alkoholmérgezési ügy miatt ellenőrzéseket fog végezni a vendéglátóhelyeken és alkoholárusító helyeken az értékesítési szokásokat illetően, hogy megőrizza a fogyasztók biztonságát.
Alkohollal próbálták nyugtatni a gyermeküket
Az Origón korábban írtunk arról, hogy igencsak megrázó eset történt Nyugat-Virginiában. Egy nyolchónapos kislány azért halt meg, mert a szülei, bevallásuk szerint naponta alkoholt dörzsöltek az ínyére, hogy megnyugtassák.
Sokan meghaltak a mérgező szeszől
Az Origón beszámoltunk arról, hogy Iránban legalább 26 ember halt meg, miután mérgező metanolt tartalmazó alkoholos italokat fogyasztottak két északi és egy nyugati tartomány különböző városaiban, annak ellenére, hogy az iszlamista országban szigorúan tilos alkoholt előállítani, árulni és fogyasztani.