Zelenszkij csütörtökön délután hivatalosan is megkapta azt az amerikai javaslatot, amelyet Washington szerint a diplomácia felgyorsítására dolgoztak ki. A dokumentum átadásáról és tartalmi kereteiről az Elnöki Hivatal számolt be, hangsúlyozva, hogy a tervezet nem lezárt anyag, hanem egy olyan alap, amelynek finomítása még hátravan. A közleményben az is szerepelt, hogy a béketervezet-vita hamarosan újabb szintre léphet, amikor a felek közvetlenül megvitatják a kulcspontokat. A háborús konfliktus árnyékában ez a folyamat különös jelentőséget kap. Mutatjuk a terv összes pontját, amelyet a Strana közölt.

1. Ukrajna szuverenitását megerősítik.

2. Teljes és átfogó megnemtámadási egyezmény jön létre Oroszország, Ukrajna és Európa között.

A múlt 30 évének minden vitás kérdését rendezettnek tekintik.

3. Oroszországtól nem várható, hogy megtámadja szomszédos országait, és a NATO-tól nem várható további bővítés.

4. Oroszország és a NATO párbeszédet folytat az Egyesült Államok közvetítésével minden biztonsági kérdés rendezése és a feszültség csökkentése érdekében a globális biztonság és a jövőbeni gazdasági együttműködés javítására.

5. Ukrajna megbízható biztonsági garanciákat kap.

6. Az ukrán fegyveres erők létszámát 600 000 főben korlátozzák.

7. Ukrajna vállalja, hogy alkotmányba foglalja a NATO-csatlakozás tilalmát, a NATO pedig vállalja, hogy alapszabályába beírja: Ukrajna a jövőben sem léphet be.

8. A NATO vállalja, hogy nem telepít csapatokat Ukrajnába.

9. Európai vadászgépeket telepítenek Lengyelországba.

10. Amerikai garanciák:

- Az Egyesült Államok kártérítést kap a nyújtott garanciákért.

- Ha Ukrajna megtámadja Oroszországot, elveszíti a garanciát.

- Ha Oroszország támadja meg Ukrajnát, a koordinált katonai válasz mellett az összes globális szankciót visszaállítják, és a megállapodásból fakadó minden előny megszűnik.

- Ha Ukrajna ok nélkül rakétát lő ki Moszkvára vagy Szentpétervárra, a biztonsági garancia érvényét veszti.

11. Ukrajna jogosult lesz az EU-tagságra, és amíg a kérdés napirenden van, rövid távú kedvezményes hozzáférést kap az európai piachoz.