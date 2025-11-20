Itt a teljes béketerv! – mutatjuk mind a 28 pontot

Zelenszkij csütörtökön délután hivatalosan is megkapta azt az amerikai javaslatot, amelyet Washington szerint a diplomácia felgyorsítására dolgoztak ki. A dokumentum átadásáról és tartalmi kereteiről az Elnöki Hivatal számolt be, hangsúlyozva, hogy a tervezet nem lezárt anyag, hanem egy olyan alap, amelynek finomítása még hátravan. A közleményben az is szerepelt, hogy a béketervezet-vita hamarosan újabb szintre léphet, amikor a felek közvetlenül megvitatják a kulcspontokat. A háborús konfliktus árnyékában ez a folyamat különös jelentőséget kap. Mutatjuk a terv összes pontját, amelyet a Strana közölt.
1. Ukrajna szuverenitását megerősítik.
2. Teljes és átfogó megnemtámadási egyezmény jön létre Oroszország, Ukrajna és Európa között.
A múlt 30 évének minden vitás kérdését rendezettnek tekintik.
3. Oroszországtól nem várható, hogy megtámadja szomszédos országait, és a NATO-tól nem várható további bővítés.
4. Oroszország és a NATO párbeszédet folytat az Egyesült Államok közvetítésével minden biztonsági kérdés rendezése és a feszültség csökkentése érdekében a globális biztonság és a jövőbeni gazdasági együttműködés javítására.
5. Ukrajna megbízható biztonsági garanciákat kap.
6. Az ukrán fegyveres erők létszámát 600 000 főben korlátozzák.
7. Ukrajna vállalja, hogy alkotmányba foglalja a NATO-csatlakozás tilalmát, a NATO pedig vállalja, hogy alapszabályába beírja: Ukrajna a jövőben sem léphet be.
8. A NATO vállalja, hogy nem telepít csapatokat Ukrajnába.
9. Európai vadászgépeket telepítenek Lengyelországba.
10. Amerikai garanciák:
- Az Egyesült Államok kártérítést kap a nyújtott garanciákért.
- Ha Ukrajna megtámadja Oroszországot, elveszíti a garanciát.
- Ha Oroszország támadja meg Ukrajnát, a koordinált katonai válasz mellett az összes globális szankciót visszaállítják, és a megállapodásból fakadó minden előny megszűnik.
- Ha Ukrajna ok nélkül rakétát lő ki Moszkvára vagy Szentpétervárra, a biztonsági garancia érvényét veszti.
11. Ukrajna jogosult lesz az EU-tagságra, és amíg a kérdés napirenden van, rövid távú kedvezményes hozzáférést kap az európai piachoz.
12. Globális újjáépítési csomag Ukrajna számára, többek között:
a) Ukrajna Fejlesztési Alapjának létrehozása – befektetések a technológiai, adatközponti és mesterséges intelligencia ágazatokba.
b) Az Egyesült Államok együttműködik Ukrajnával a gázvezetékek és tárolók helyreállításában, fejlesztésében és üzemeltetésében.
c) Háború sújtotta területek újjáépítése, városok és lakóövezetek rekonstrukciója.
d) Infrastrukturális fejlesztések.
e) Ásványkincsek és nyersanyagok kitermelése.
f) A Világbank külön finanszírozási csomagot dolgoz ki az újjáépítés felgyorsítására.
13. Oroszország visszaintegrálása a globális gazdaságba:
a) A szankciók feloldását szakaszosan, egyénileg egyeztetve tárgyalják meg.
b) Az USA hosszú távú gazdasági együttműködési megállapodást köt Oroszországgal energia, infrastruktúra, mesterséges intelligencia, adatközpontok, ritkaföldfém-bányászat és más területeken.
c) Oroszország visszatérhet a G8-ba.
14. A befagyasztott pénzeszközök felhasználása:
100 milliárd dollárnyi orosz vagyonból Ukrajna amerikai vezetésű újjáépítését finanszírozzák.
Az Egyesült Államok a profit 50%-át kapja.
Európa további 100 milliárd dollárt biztosít az újjáépítésre.
A befagyasztott európai pénzeket feloldják.
A többi orosz vagyonból közös amerikai–orosz beruházási alap jön létre, amely közös projekteket valósít meg, a konfliktusok elkerülésére ösztönözve.
15. Közös amerikai–orosz munkacsoport jön létre a biztonsági kérdések kezelésére és a megállapodás végrehajtásának biztosítására.
16. Oroszország törvényben rögzíti, hogy nem támadja meg Európát és Ukrajnát.
17. Az USA és Oroszország meghosszabbítja a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződéseket, beleértve a START–1-et.
18. Ukrajna vállalja, hogy nem válik nukleáris állammá, az atomsorompó-szerződésnek megfelelően.
19. A zaporizzsjai atomerőmű újraindul, IAEA-felügyelet mellett, az áramot 50–50 arányban kapja Oroszország és Ukrajna.
20. Oktatási és társadalmi programok indulnak a kulturális tolerancia erősítésére és a rasszizmus csökkentésére:
a) Ukrajna átveszi az EU vallási és nyelvi kisebbségeket védő szabályait.
b) Mindkét állam garantálja az ukrán és orosz média és oktatás jogait.
c) A náci ideológia minden formáját tiltani kell.
21. Területi rendelkezések:
a) Krím, Luhanszk és Donyeck de facto orosznak lesz elismerve, az USA által is.
b) Herszon és Zaporizzsja a frontvonal mentén „befagyasztásra kerül”, ami de facto elismerést jelent.
c) Oroszország felad bizonyos területeket, amelyeket az öt megyén kívül tart.
d) Az ukrán erők visszavonulnak Donyeck egy részéről, amelyből nemzetközileg elismert, orosz területhez tartozó demilitarizált övezet lesz. Orosz csapatok nem léphetnek be.
22. Mindkét fél vállalja, hogy a területi egyezményeket nem változtatja meg erővel. A biztonsági garanciák érvényt vesztenek, ha valamelyik fél megsérti ezt.
23. Oroszország nem akadályozza Ukrajna kereskedelmi célú Dnyeper-használatát, és megállapodnak a gabona szabad fekete-tengeri exportjáról.
24. Humanitárius bizottság létrejön, amely:
a) Az összes fennmaradó hadifoglyot és holttestet „mindenkit mindenkiért” alapon cseréli.
b) Visszaküldi az összes civil fogvatartottat és gyermeket.
c) Családegyesítési programot indít.
d) Intézkedéseket hoz a konfliktus áldozatainak szenvedéseinek enyhítésére.
25.Ukrajna 100 napon belül választásokat tart.
26. Teljes amnesztia illeti meg a háborúban érintett összes felet, és minden fél vállalja, hogy nem támaszt későbbi követeléseket.
27. A megállapodás jogilag kötelező érvényű lesz, végrehajtását Trump elnök által vezetett Béketanács felügyeli. A megsértése szankciókat von maga után.
28. A dokumentum elfogadása után azonnali tűzszünet lép életbe, miután mindkét fél visszavonult az egyeztetett vonalak mögé.