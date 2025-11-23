Hírlevél

gyerek gyilkosság

22 év börtön vár az ittas apára, aki kétéves kislányát hagyta elégni a pokoli tűzben

2 órája
Döbbenetes tragédia rázta meg Ohiót: egy két éves kislány vesztette életét, miután apja ittasan balesetet okozott, majd magára hagyta a gyermeket az égő autóban. Az ittas apa először még a rendőröket is félrevezette, tagadva, hogy bárki lett volna a járműben.
gyerek gyilkosságalkoholfogyasztásittas vezetés

Az eset még 2024 szeptemberében történt, amikor egy súlyosan ittas apa elvesztette uralmát az autója felett, amely ezután kigyulladt. Miközben az apa ki tudott menekülni, kétéves lánya a gyerekülésben maradt, és nem élte túl a tragédiát. A férfi a hatóságoknak először azt állította, hogy senki nem volt a járműben, majd később bevallotta, hogy erős ittasság miatt eszméletét vesztette a baleset előtt – írja a The Sun.

ittas apa
Lángoló autóban hagyta kétéves kislányát az ittas apa (A kép illusztráció!)
Fotó: Unsplash

Az ittas apa menekült, a gyermeke bent égett a járműben

A 34 éves Nicholas Stemen legalább tíz alkoholtartalmú italt fogyasztott a baleset éjszakáján, majd így ült volán mögé. Szemtanúk szerint már a városba érkezéskor is veszélyesen, egyik gumi nélküli kerekén haladt. Néhány pillanattal később az autó lángra kapott, Stemen pedig kiszállt – miközben kislánya a hátsó ülésen maradt. A rendőrök a helyszínre érkezve észlelték a férfi súlyos ittasságát, de Stemen többször is azt állította, hogy senki nem volt vele. 

Csak a tűz oltása után derült ki, hogy a gyermek a gyerekülésben maradt.

Kíméletlen ítélet a bíróságon

A férfi beismerte, hogy emlékezetkiesést okozó ittasságban vezetett, és nem tudta, mi történt a baleset előtt. Bűnösnek vallotta magát több vádpontban, köztük önkéntelen emberölésben, gyerekveszélyeztetésben és gyújtogatásban. A bíróság legalább 22 év börtönre ítélte, amely akár 27 évre is emelkedhet.

A gyermek édesanyja a tárgyaláson megrendítően nyilatkozott: szerinte az apa felelőtlen italozása oltotta ki lányuk életét, és úgy véli, Stemen soha nem érdemli meg a szabadulást.

Megkéselte saját kislányát egy apa

Romániában egy férfi hátba szúrta mindössze négy éves gyermekét. A kislányt kórházba szállították, az ügyben a rendőrség súlyos családon belüli erőszak miatt indított eljárást.

Gyermekeit ölte meg, majd feladta magát a rendőrségen

Kaliforniában egy apa több családtagját, köztük saját fiát ölte meg, majd egy holttesttel a karjában besétált a rendőrségre, ahol feladta magát. Az eset az egész közösséget megrázta, és széles körű vizsgálat indult az ügyben.

 

