22 év börtön vár az ittas apára, aki kétéves kislányát hagyta elégni a pokoli tűzben

Az eset még 2024 szeptemberében történt, amikor egy súlyosan ittas apa elvesztette uralmát az autója felett, amely ezután kigyulladt. Miközben az apa ki tudott menekülni, kétéves lánya a gyerekülésben maradt, és nem élte túl a tragédiát. A férfi a hatóságoknak először azt állította, hogy senki nem volt a járműben, majd később bevallotta, hogy erős ittasság miatt eszméletét vesztette a baleset előtt – írja a The Sun.

Lángoló autóban hagyta kétéves kislányát az ittas apa (A kép illusztráció!)

Fotó: Unsplash

Az ittas apa menekült, a gyermeke bent égett a járműben

A 34 éves Nicholas Stemen legalább tíz alkoholtartalmú italt fogyasztott a baleset éjszakáján, majd így ült volán mögé. Szemtanúk szerint már a városba érkezéskor is veszélyesen, egyik gumi nélküli kerekén haladt. Néhány pillanattal később az autó lángra kapott, Stemen pedig kiszállt – miközben kislánya a hátsó ülésen maradt. A rendőrök a helyszínre érkezve észlelték a férfi súlyos ittasságát, de Stemen többször is azt állította, hogy senki nem volt vele.

Csak a tűz oltása után derült ki, hogy a gyermek a gyerekülésben maradt.

Kíméletlen ítélet a bíróságon

A férfi beismerte, hogy emlékezetkiesést okozó ittasságban vezetett, és nem tudta, mi történt a baleset előtt. Bűnösnek vallotta magát több vádpontban, köztük önkéntelen emberölésben, gyerekveszélyeztetésben és gyújtogatásban. A bíróság legalább 22 év börtönre ítélte, amely akár 27 évre is emelkedhet.

A gyermek édesanyja a tárgyaláson megrendítően nyilatkozott: szerinte az apa felelőtlen italozása oltotta ki lányuk életét, és úgy véli, Stemen soha nem érdemli meg a szabadulást.

