Ez az izzadás rejtett üzenete: nem az, amire gondolnál

A Bathi Egyetem táplálkozás-, mozgás- és anyagcsere-kutatója, Adam Collins szerint az izzadás a test természetes hűtőrendszere. Amikor a testhőmérsékletünk megemelkedik, az agy jelez, hogy izzadással próbáljuk lehűteni magunkat. Az izzadság elpárolgása szabályozza a test belső hőmérsékletét, és segít elkerülni a túlmelegedést – írja a Guardian cikke.

A kutatók szerint az izzadás nem a teljesítmény, hanem inkább a hidratáltság mértéke – forró, párás napokon könnyen félrevezető lehet.

Fotó: Unsplash

Miért nem az izzadás mutatja, mennyire dolgoztunk meg?

A kutató szerint az edzés közbeni hőtermelés valóban fokozza az izzadást, de a mennyiség félrevezető lehet.

Egy könnyű futás forró, párás napon sokkal jobban megizzaszt, mint egy intenzív edzés hideg időben.

A levegő páratartalma miatt ugyanis az izzadság nehezebben párolog el, így sokkal „izzadtabbnak” érezzük magunkat, még akkor is, ha valójában nem dolgoztunk olyan keményen.

A ruházat is sokat számít: a vastag, nem szellőző anyagok felfogják a nedvességet, míg a technikai sportfelsők segítik az elpárolgást.

Milyen tényezők befolyásolják az izzadást?

Collins szerint az izzadás mértéke személyenként is eltér: a kor, a nem, a testméret, a fittség és az éghajlathoz való alkalmazkodás mind szerepet játszanak.

A fiatalabb, edzettebb emberek például gyorsabban és hatékonyabban izzadnak, hogy stabilan tartsák testhőmérsékletüket.

Az is számít, mennyire vagyunk hozzászokva az adott klímához. Aki trópusi környezetben él, hamarabb kezd izzadni, mint aki hűvösebb éghajlatról érkezik.

Mit jelez valójában az izzadás?

A szakértő szerint az izzadás nem a teljesítmény, hanem inkább a hidratáltság jó mércéje. Ha az edzés után csuromvizesen lépünk ki a teremből, az inkább a folyadékvesztést jelzi, nem a kemény munkát. Az igazi erőfeszítést jobban mutatja a pulzusszám, a légzési nehézség és a szubjektív fáradtságérzet – ezeket akár okosórával is követhetjük.

Collins hozzáteszi:

ha csatakosan jössz ki egy edzésről, ne felejts el inni – az izzadás a dehidratáltság jele lehet.

Mennyit kell valójában mozogni, hogy egészségesek maradjunk?

Szakértők szerint a napi aktivitás sokkal fontosabb, mint a drasztikus edzések – még a séta is számít.