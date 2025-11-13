Migránsok vihették ezt a ritka járványt Németországba

Hamburgban a szennyvízmintákban olyan járványos gyermekbénulás-vírust (polio) találtak, amit mostanában csak Afganisztánban és Pakisztánban regisztráltak – jelentette be csütörtökön a Robert Koch Institute (RKI) és a város fertőzés-ellenőrzési hatósága.

Bár emberi megbetegedést egyelőre nem észleltek, a felfedezés aggodalmat kelt. Ez az a vírusváltozat, amely ma már csak Afganisztánban és Pakisztánban fordul elő természetes formában – írja a Reuters.

Alacsony a járvány veszélye

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a lakosságra nézve a kockázat nagyon alacsony, hiszen az országban magas az átoltottság, és jelenleg nincs ismert fertőzött. Ennek ellenére külön munkacsoport alakult, hogy feltérképezzék a vírus eredetét és megakadályozzák az esetleges terjedést. A szakértők szerint valószínű, hogy a vírus egy fertőzött utazó ürülékével került a szennyvízbe.

Egyértelműbben fogalmazva, a migránsok vitték be a nálunk régebben gyermekparalízisnek hívott betegséget Németországba.

A gyermekbénulás elleni küzdelem az utóbbi évtizedekben hatalmas eredményeket hozott, de a hamburgi eset azt mutatja, a vírus továbbra sem tűnt el teljesen a világból. A hatóságok ezért további mintavételeket terveznek. Amúgy Németországon kívül még 3 másik uniós országban, plusz Nagy Britanniában is kimutatták a közelmúltban a járványos gyermekbénulás vírusait.

Az ukránok nem oltakoznak

Ukrajna fénysebességgel szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz. Ám tudni kell, hogy a háborúban álló országban több olyan védőoltás – például a kanyaró vagy a gyermekbénulás elleni – nem kötelező, amely hazánkban, és az EU-ban évek óta az. Ukrajna uniós csatlakozása esetén az átoltottsági arány romlása az egész régióra negatív hatással lehet.