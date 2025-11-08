Jelszókezelő nélkül te is veszélyben vagy – 1,3 milliárd jelszót loptak el világszerte!

Egy új gyűjteményben 1,3 milliárd jelszó bukkant fel az interneten, amelyek ezúttal nem adatbázis-szivárgásokból, hanem közvetlenül az áldozatok számítógépeiről származnak. Ez azt jelenti, hogy a hackerek a legfrissebb, valóban használt jelszavakat szerezték meg. A jelszókezelő programok éppen ezért váltak nélkülözhetetlenné: ezek segítenek biztonságosan tárolni és kezelni a bejelentkezési adatokat, hogy a felhasználók ne legyenek kiszolgáltatva az újabb támadásoknak – írja a Bild.

Modern jelszókezelő segíthet megvédeni fiókjaidat az 1,3 milliárd kiszivárgott jelszó után. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A „Have I Been Pwned” oldalon bárki ellenőrizheti, hogy a saját e-mail-címe érintett-e az adatszivárgásban. A szakértők szerint mostanra minden internetfelhasználónak érdemes átváltani egy megbízható jelszókezelő használatára. Ezek a programok nemcsak biztonságosan tárolják a jelszavakat, hanem automatikusan be is jelentkeznek a fiókokba, és erős, egyedi jelszavakat generálnak minden szolgáltatáshoz.

Miért nélkülözhetetlen ma egy jó jelszókezelő?

A jelszókezelő a digitális élet védőpajzsa: védi az online fiókokat, és segít elkerülni, hogy ugyanazt a jelszót használd több oldalon. A Német Szövetségi Információbiztonsági Hivatal (BSI) is ajánlja a használatukat, hiszen a legtöbb kibertámadás a gyenge vagy újrahasznált jelszavak miatt sikeres.

A COMPUTER BILD tesztje szerint a legmegbízhatóbb program jelenleg a NordPass, amely intuitív kezelőfelülettel, többfaktoros hitelesítéssel és extra biztonsági funkciókkal (például rejtett e-mail cím generálással) védi a felhasználókat.

Más népszerű megoldások, mint a Dashlane, 1Password vagy Bitwarden is jó eredményt értek el — de a biztonsági kockázatok, különösen a böngészőbővítményként működő jelszókezelők esetében, magasabbak lehetnek.

Mire figyelj vásárláskor?

Nem mindegy, hány felhasználói fiókot kezelhet a program, illetve van-e helyreállítási funkció, ha elfelejted a mesterjelszót. A legtöbb szolgáltató előfizetéses modellt kínál, de érdemes ellenőrizni, hogy az akciós árak meddig érvényesek. Ha biztosra akarsz menni, próbáld ki a NordPass vagy a Bitwarden ingyenes verzióját, mielőtt fizetnél.