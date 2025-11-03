Végre hivatalos: Jennifer Aniston újra szerelmes

Jennifer Aniston újra szerelmes! A Jóbarátok egykori sztárja vasárnap hivatalosan is megerősítette kapcsolatát Jim Curtisszel, amikor egy romantikus Instagram-bejegyzéssel köszöntötte fel párját a születésnapján – írja a Page Six.

Jennifer Aniston Golden Globe- és Emmy-díjas amerikai színésznő

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A fekete-fehér fotón az 56 éves színésznő hátulról öleli át Curtist, miközben mindketten mosolyognak, kezeik összefonódnak.

Boldog születésnapot, szerelmem. Kincsem

– üzent szerelmének Jennifer Aniston.

A színésznő posztja azonnal felrobbantotta az internetet, a rajongók örömmel fogadták a hírt, hogy a pár hivatalossá tette kapcsolatát.

