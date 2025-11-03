Hírlevél

Jennifer Aniston

Végre hivatalos: Jennifer Aniston újra szerelmes

A Jóbarátok egykori sztárja mindig is féltve óvta magánéletét, ám most hivatalossá tette kapcsolatát rajongói előtt. Jennifer Aniston egy megható Instagram-posztban köszöntötte szerelmét születésnapján.
Jennifer Aniston újra szerelmes! A Jóbarátok egykori sztárja vasárnap hivatalosan is megerősítette kapcsolatát Jim Curtisszel, amikor egy romantikus Instagram-bejegyzéssel köszöntötte fel párját a születésnapján – írja a Page Six. 

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A fekete-fehér fotón az 56 éves színésznő hátulról öleli át Curtist, miközben mindketten mosolyognak, kezeik összefonódnak. 

Boldog születésnapot, szerelmem. Kincsem

– üzent szerelmének Jennifer Aniston. 

A színésznő posztja azonnal felrobbantotta az internetet, a rajongók örömmel fogadták a hírt, hogy a pár hivatalossá tette kapcsolatát. 

Jennifer Aniston őszintén bevallotta, miért nem lett anya 

Mint kiderült, a színésznő húsz évig próbált teherbe esni, átesett több sikertelen lombikbébi-programon, különleges kínai teákat ivott, és minden lehetséges módszert kipróbált – hiába. 

A színésznő legjobb szépségtitkai 

Jennifer Aniston neve mára egyet jelent a természetes szépséggel, időtálló stílussal és az egészségtudatos életmóddal. A Jóbarátok Rachelje 55 évesen is úgy néz ki, mint aki megállította az időt – de nem varázslattal, hanem tudatos életmóddal. 

 

