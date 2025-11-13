Hírlevél

Moszkva egy mondattal összetörte Zelenszkij lázálmait

Jennifer Aniston

Ezt látni kell! Jennifer Aniston levetkőzött egy magazinnak

Merész fotósorozat jelent meg az 56 éves hollywoodi színésznőről. Jennifer Aniston több ezer dolláros fehérneműben pózolt az ELLE magazin decemberi-januári számában, amelyben nemcsak stílusát, hanem karrierje alakulását és személyes életét is feltárta.
Jennifer Aniston

Az 56 éves Jennifer Aniston ismét bizonyította, hogy a kifinomultság és a merészség tökéletesen megfér egymás mellett. Az ELLE magazin decemberi–januári számában a színésznő fehérneműre vetkőzött, a Miu Miu olasz luxusmárka 3300 dolláros (1 millió forint), kristályokkal díszített alsóneműjében és egy szürke felsőben pózol, miközben természetes kisugárzásával és önbizalmával hódít.

US actress Jennifer Aniston attends the premiere of the Apple TV+'s "The Morning Show", Season 4, in New York on September 9, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)
Jennifer Aniston majdnem mindent megmutatott
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A címlapon Aniston klasszikusabb vonalat vitt: fehér Ralph Lauren ing, kék farmer és vintage dél­nyugati stílusú ezüst-türkiz kiegészítők szerepeltek. A fotókat Zoey Grossman készítette a legendás Chateau Marmont-ban, a stylingért George Cortina felelt – írja a Page Six, ahol a képek is megtekinthetők.

Jennifer Aniston sok mindent elárult

Az interjúban Aniston őszintén beszél arról, hogyan látja saját karrierjét és női karaktereit. A cikkből kiderült, hogy a Jóbarátok Rachelje továbbra is közel áll hozzá, de jelenlegi sorozatbeli szerepe, Alex Levy a The Morning Show-ban inspirálja leginkább.

Imádom őt – nem azért, mert kemény, hanem mert van benne valami őszinte erő

– mondta Jennifer Aniston.

Rátalált a szerelem

A színésznő beszélt a magánéletéről, új j párjáról, a hipnoterapeutaként és transzformációs coach-ként dolgozó Jim Curtis-ről is elismerően nyilatkozott. „Nagyon különleges, nagyon normális és nagyon kedves, és szeretné, hogy az emberek gyógyuljanak, átlendüljenek a trauma és a stagnálás állapotán – ez gyönyörű elköteleződés” – jellemezte szerelmét Hollywood egyik legidőtállóbb ikonja. A jövőben Aniston egy The Big Chill feldolgozáson dolgozik, valamint főszerepet vállal Jennette McCurdy memoárjának, az I’m Glad My Mom Died sorozatváltozatában.

 

