Ezt látni kell! Jennifer Aniston levetkőzött egy magazinnak

Az 56 éves Jennifer Aniston ismét bizonyította, hogy a kifinomultság és a merészség tökéletesen megfér egymás mellett. Az ELLE magazin decemberi–januári számában a színésznő fehérneműre vetkőzött, a Miu Miu olasz luxusmárka 3300 dolláros (1 millió forint), kristályokkal díszített alsóneműjében és egy szürke felsőben pózol, miközben természetes kisugárzásával és önbizalmával hódít.

Jennifer Aniston majdnem mindent megmutatott

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A címlapon Aniston klasszikusabb vonalat vitt: fehér Ralph Lauren ing, kék farmer és vintage dél­nyugati stílusú ezüst-türkiz kiegészítők szerepeltek. A fotókat Zoey Grossman készítette a legendás Chateau Marmont-ban, a stylingért George Cortina felelt – írja a Page Six, ahol a képek is megtekinthetők.

Jennifer Aniston strips down, bares all about ‘extraordinary’ new boyfriend and his healing powers https://t.co/WZU1bWfJgf — Fox News Entertainment (@FoxNewsEnt) November 13, 2025

Jennifer Aniston sok mindent elárult

Az interjúban Aniston őszintén beszél arról, hogyan látja saját karrierjét és női karaktereit. A cikkből kiderült, hogy a Jóbarátok Rachelje továbbra is közel áll hozzá, de jelenlegi sorozatbeli szerepe, Alex Levy a The Morning Show-ban inspirálja leginkább.

Imádom őt – nem azért, mert kemény, hanem mert van benne valami őszinte erő

– mondta Jennifer Aniston.

Rátalált a szerelem

A színésznő beszélt a magánéletéről, új j párjáról, a hipnoterapeutaként és transzformációs coach-ként dolgozó Jim Curtis-ről is elismerően nyilatkozott. „Nagyon különleges, nagyon normális és nagyon kedves, és szeretné, hogy az emberek gyógyuljanak, átlendüljenek a trauma és a stagnálás állapotán – ez gyönyörű elköteleződés” – jellemezte szerelmét Hollywood egyik legidőtállóbb ikonja. A jövőben Aniston egy The Big Chill feldolgozáson dolgozik, valamint főszerepet vállal Jennette McCurdy memoárjának, az I’m Glad My Mom Died sorozatváltozatában.