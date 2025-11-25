Milliárdos esküvő: így szórakoztatta a vendégeket Jennifer Lopez

A hírességekben és pazar részletekben bővelkedő indiai luxusesküvő minden elemében túlmutatott a megszokotton, és Jennifer Lopez jelenléte csak tovább fokozta az érdeklődést. A négy napon át tartó ünnepség a város legnépszerűbb helyszíneit foglalta el, miközben a vendégek milliókat érő látvánnyal, sztárfellépésekkel és különleges ceremóniákkal találkoztak.
Mennyit kapott J.Lo az indiai luxusesküvőn való fellépésért?
Jennifer Lopez azért utazott Indiába, hogy sztárfellépőként emelje az esemény fényét, és ezért a The Sun információi szerint 2 millió dollárt (kb. 720 millió Ft) kapott. A fellépés egy 4 napos ünnepség záróakkordja volt, amelynek összköltsége elérte a 6,7 millió dollárt (kb. 2,4 milliárd Ft).
Kik vettek részt a milliárdos család fényűző indiai esküvőjén?
A vendéglista egészen elképesztő volt, tele Hollywood és a nyugati elit hírességeivel. A legfontosabb résztvevők közt voltak:
- Donald Trump Jr.
- Ranveer Singh
- Dia Mirza
- Amyra Dastur
- Sophie Choudry
- Ram Charan
- Nora Fatehi
A vendégek többek között a The Leela Palace-ban, a Zenana Mahalban és a Jagmandir Island Palace-ban ünnepeltek, miközben tradicionális sangeet és mehendi ceremóniák is zajlottak.
Mik voltak Jennifer Lopez legmerészebb fellépőruhái?
Jennifer Lopez ruhái legalább akkora figyelmet kaptak, mint maga a fellépése. A popikon három különböző szettet viselt:
- Fekete, kivágott bodysuit, amelyben a „Waiting for Tonight” és a „Get Right” dalokat adta elő.
- Aranyszínű, csillogó fellépőruha, hozzá illő dzsekivel.
- Strasszos, magasan felsliccelt bodysuit, kristályokkal díszített combcsizmával.
Egyes pillanatokban a merész kivágások miatt sokak szerint „többet mutatott, mint kellett volna”, mégis az egész fellépést óriási ováció fogadta.
Milyen sztárfellépők szórakoztatták a vendégeket Udaipurban?
A lagzi már a nyitónapon is bizonyította, hogy világszintű szórakoztatóipari esemény. DJ Tiësto vezette az első estét, amely teljes bulihangulatba fordította a palotát. Az egyik legnagyobb sztárvendég, Ranveer Singh, több dalt is előadott, köztük a „What Jhumka?”, az „Aankh Maare” és az „Apna Time Aayega” című slágereket. A vendégek táncoltak, énekeltek, a közösségi oldalakat pedig elárasztották a videók.
Ezek voltak a lagzi legemlékezetesebb elemei
- 4,5 méteres, kastélyszerű esküvői torta
- ikonikus paloták, fényárban úszó ceremóniák
- sztárvendégek Udaipur minden pontján
- rekordösszegű, milliárdos költségvetés
- merész fellépőruhák és modern koncertélmény
