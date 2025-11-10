Hírlevél

Szexi vagy ciki? A gyönyörű Jessica Alba a fiatal pasikra bukik

1 órája
Hollywood egyik legdögösebb színésznője újra szerelmes — és ezúttal jóval fiatalabb férfi rabolta el a szívét. A 44 éves Jessica Alba és a 33 éves színész, Danny Ramirez immár hivatalosan is felvállalták kapcsolatukat az Instagramon, ahol a rajongók teljesen odáig vannak az új álompárért.
A Jessica Alba és Danny Ramirez páros először a 2025-ös Baby2Baby jótékonysági gálán mutatkozott együtt, ahol a színésznő fekete selyemruhában, a Top Gun: Maverick sztárja pedig elegáns fekete szmokingban jelent meg. A kommentelők szerint a duó „mintha mindig is együtt lett volna” — mások szerint viszont Alba túl nagy korkülönbséggel választott magának párt – írja a Daily Mail.

A 44 éves Jessica Alba és a 33 éves Danny Ramirez először mutatkoztak együtt a Baby2Baby gálán – az Instagram imádja az új álompárt.
Mit árult el a közös fotó Jessica Alba új kapcsolatáról?

Ramirez a több mint 480 ezer követőjének posztolta az első közös képeket a gáláról, ahol 19,5 millió dollár gyűlt össze a rászoruló gyerekek megsegítésére.

A rajongók azonnal elárasztották a bejegyzést: „Tökéletes pár vagytok!” – írta Maude Apatow, a Eufória sztárja, míg mások szerint Alba „újra ragyog, mint húszévesen”.

Ki is az új pasi?

Danny Ramirez nem ismeretlen név Hollywoodban: szerepelt a Top Gun: Maverick filmben, az Amerika Kapitány: Szép új világban és a Gyilkos nemzedékben is.
A pár már nyár óta együtt van, és azóta több eseményen is megjelent kéz a kézben. Az első közös nyaralós fotójuk Byron Bayből származik — Jessica Alba akkor posztolta először szerelmét, hivatalossá téve a kapcsolatot.

A háromgyermekes anyuka, aki az Honest Company alapítója, láthatóan új életet kezdett. Volt férjével, Cash Warrennel 2024 végén szakítottak, ám most úgy tűnik, a 11 évvel fiatalabb színész mellett újra megtalálta a boldogságot.

