Szexi vagy ciki? A gyönyörű Jessica Alba a fiatal pasikra bukik

A Jessica Alba és Danny Ramirez páros először a 2025-ös Baby2Baby jótékonysági gálán mutatkozott együtt, ahol a színésznő fekete selyemruhában, a Top Gun: Maverick sztárja pedig elegáns fekete szmokingban jelent meg. A kommentelők szerint a duó „mintha mindig is együtt lett volna” — mások szerint viszont Alba túl nagy korkülönbséggel választott magának párt – írja a Daily Mail.
Mit árult el a közös fotó Jessica Alba új kapcsolatáról?
Ramirez a több mint 480 ezer követőjének posztolta az első közös képeket a gáláról, ahol 19,5 millió dollár gyűlt össze a rászoruló gyerekek megsegítésére.
A rajongók azonnal elárasztották a bejegyzést: „Tökéletes pár vagytok!” – írta Maude Apatow, a Eufória sztárja, míg mások szerint Alba „újra ragyog, mint húszévesen”.
Ki is az új pasi?
Danny Ramirez nem ismeretlen név Hollywoodban: szerepelt a Top Gun: Maverick filmben, az Amerika Kapitány: Szép új világban és a Gyilkos nemzedékben is.
A pár már nyár óta együtt van, és azóta több eseményen is megjelent kéz a kézben. Az első közös nyaralós fotójuk Byron Bayből származik — Jessica Alba akkor posztolta először szerelmét, hivatalossá téve a kapcsolatot.
A háromgyermekes anyuka, aki az Honest Company alapítója, láthatóan új életet kezdett. Volt férjével, Cash Warrennel 2024 végén szakítottak, ám most úgy tűnik, a 11 évvel fiatalabb színész mellett újra megtalálta a boldogságot.
