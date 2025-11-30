Jessica Alba popsija elszabadult – tengerparton dobta le a textílt

A Honey című film sztárja Hálaadás alkalmából osztott meg egy fotóválogatást az Instagramon, és a családi képek közé becsúszott egy igencsak forró hangulatú pillanatkép is. Ezen Jessica Alba kézen fogva andalog Danny Ramirezzel, miközben a napsütésben megcsillan tökéletes formája, számolt be a Page Six.

Jessica Alba a válása után újra kicsattan a boldogságtól.

Jessica Alba tanga bikiniben flangál

A felvételen Alba és a Marvel-univerzumból ismert Ramirez mezítláb sétálnak a parton, a színésznőn pedig egy vöröses barna tanga bikini látható, amiből értelemszerűen a formás feneke is kilátszik. Ezt persze a rajongók is azonnal kiszúrták. A kommentek szinte felrobbantak: „Gyönyörű pár vagytok!”, „Ez a kép minden!”, „Jessica, te nem öregszel!” Mások egyszerűen csak szívecskéket és lángoló emojikat küldtek – nem véletlenül.

Alba a forró hangulatú fénykép mellé családi pillanatokat is posztolt: három gyerekével – Honorral (17), Havennel (14) és Hayes Warrennel (7) – is készültek közös fotók.

Hála, hála, hála. A legjobban azért vagyok hálás, hogy ezek a kis lelkek minden nap beragyogják a világomat

– kommentálta a posztot a szépséges színésznő, aki sok-sok inspiráló idézetet és ünnepi jókívánságot is mellékelt az oldalán.

Alba és Ramirez egyre nyíltabban vállalja egymást

A színésznő finoman már korábban is utalt a Ramirezzel folytatott kapcsolatára: múlt hónapban egy hasonló hangulatú képet posztolt, ahol háttal a kamerának, kézen fogva sétálnak a tengerparton. A románc tavaly nyáron kezdődött, amikor Albát és Ramirezt Londonban látták csókolózni. Azóta együtt voltak Cancúnban, megjelentek a US Open teniszversenyen, közös vörös szőnyeges debütálást tartottak a Mill Valley Filmfesztiválon, sőt, a Baby2Baby gálán is együtt léptek a kamerák elé. A jelek szerint a kapcsolatuk egyre komolyabb – a rajongók pedig imádják őket együtt.

Válás, új élet, új szabályok

Jessica Alba és korábbi férje, Cash Warren idén januárban jelentették be különválásukat, és a színésznő februárban be is adta a válási papírokat „összeférhetetlenség” miatt. Warren azóta Hana Sun Doerrrel és Seanna Pereirával is együtt mutatkozott. A volt házaspár állítólag szigorú szabályokat hozott új kapcsolataik bemutatására, különösen a gyerekek miatt. Egy forrás szerint a friss románcaikat egyelőre a családtól távol, bizalmasan kezelik.