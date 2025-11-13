Jet Li póló nélkül, félmeztelen jelentkezett be, s nem viccből

Hírlevél

A 62 éves kínai harcművész‑filmcsillag különleges videóval reagált az interneten terjedő pletykákra. Jet Li felsőtestét mutatva gyakorlatozik és úszik, ezzel bizonyítja, hogy nem volt szívátültetése.
Jet Li

Jet Li november elején az egyik népszerű kínai közösségi oldalon, a Douyinon osztotta meg az Őszinte hétvége című videóját.

--FILE--Chinese film actor Jet Li Lianjie teaches about 100 people to practice Tai Chi, an internal Chinese martial art, during an annual meeting for country teachers held by Chinese business magnate Jack Ma, Sanya city, south China's Hainan province, 7 January 2020. (Photo by Imaginechina via AFP)
A kínai harcművészeti ikon, Jet Li
Fotó: STRINGER / Imaginechina via AFP

A felvételen a kínai harcművész póló nélkül, félmeztelenül végez könnyed kung fu-gyakorlatokat, aztán úszik a saját medencéjében. Mindennek nincs különösebb hírértéke számunkra, de nem véletlenül írunk most mégis erről. A felvétel célja ugyanis az volt, hogy eloszlassa a pletykákat arról, hogy szívátültetésen esett át – írja az scmp.com.

Jet Li augusztusban kórházba volt

„A közvélemény félelmetes tud lenni. Ebben a korban saját véleményre van szükség; mindig másokét követni bajba sodorhat” – mondta a kínai színész. 

A pletykák alapja arra vezethető vissza, hogy Jet Li az idén augusztusban kórházi kezelésen esett át, egy jóindulatú daganatot távolítottak el a testéből. Emiatt több kórházi ágyas kép készült róla. 

Az is alapot adhatott a pletykáknak, hogy a hollywoodi sztár már 2013-ban arról beszélt, hogy pajzsmirigy-túlműködése, szívproblémái, valamint láb- és gerincsérülései vannak.

Nincs heg Jet Li testén

Mindenesetre az most jól látható, hogy a szívműtét utáni hegnek nyoma sem volt a testén. Ugyanakkor néhány kínai kommentelő azt állította, hogy a felvételen Li bőre túl simának tűnik, illetve hiányoznak bizonyos testi jellemzők – például hónaljszőrzet –, ami állítólag arra utalhat, hogy valami nincs rendben. Bár a szívátültetésről szóló pletykát semmilyen hiteles forrás nem erősítette meg, az ikonikus harcművész döntése jelzi, hogy komolyan vette a híresztelést, és személyes módon kívánta cáfolni a közvélemény előtt kialakult képet. 

 

 

