Jet Li póló nélkül, félmeztelen jelentkezett be, s nem viccből

Jet Li november elején az egyik népszerű kínai közösségi oldalon, a Douyinon osztotta meg az Őszinte hétvége című videóját.

A kínai harcművészeti ikon, Jet Li

A felvételen a kínai harcművész póló nélkül, félmeztelenül végez könnyed kung fu-gyakorlatokat, aztán úszik a saját medencéjében. Mindennek nincs különösebb hírértéke számunkra, de nem véletlenül írunk most mégis erről. A felvétel célja ugyanis az volt, hogy eloszlassa a pletykákat arról, hogy szívátültetésen esett át – írja az scmp.com.

Jet Li augusztusban kórházba volt

„A közvélemény félelmetes tud lenni. Ebben a korban saját véleményre van szükség; mindig másokét követni bajba sodorhat” – mondta a kínai színész.

A pletykák alapja arra vezethető vissza, hogy Jet Li az idén augusztusban kórházi kezelésen esett át, egy jóindulatú daganatot távolítottak el a testéből. Emiatt több kórházi ágyas kép készült róla.

Az is alapot adhatott a pletykáknak, hogy a hollywoodi sztár már 2013-ban arról beszélt, hogy pajzsmirigy-túlműködése, szívproblémái, valamint láb- és gerincsérülései vannak.

Nincs heg Jet Li testén

Mindenesetre az most jól látható, hogy a szívműtét utáni hegnek nyoma sem volt a testén. Ugyanakkor néhány kínai kommentelő azt állította, hogy a felvételen Li bőre túl simának tűnik, illetve hiányoznak bizonyos testi jellemzők – például hónaljszőrzet –, ami állítólag arra utalhat, hogy valami nincs rendben. Bár a szívátültetésről szóló pletykát semmilyen hiteles forrás nem erősítette meg, az ikonikus harcművész döntése jelzi, hogy komolyan vette a híresztelést, és személyes módon kívánta cáfolni a közvélemény előtt kialakult képet.