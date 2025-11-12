Jézus megjelent Franciaországban? Itt a Vatikán reakciója

A Vatikán szerdán közölte, hogy nem tekinti hitelesnek azokat az állítólagos Jézus-jelenéseket, amelyekről az észak-franciaországi Dozulé városában számoltak be az 1970-es években. A Szentszék tanítása szerint a történtek nem minősülnek természetfeletti eredetűnek, így a katolikus híveknek sem kell azokat valódi kinyilatkoztatásként elfogadniuk - írja a Reuters.

Jézus megjelent Franciaországban? A Vatikán cáfol - Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

A döntést a Hittani Dikasztérium (a Vatikán tanítási hivatalának) új útmutatása tartalmazza, amelyet Ferenc pápa jóváhagyásával adtak ki. A dokumentum szerint

a feltételezett jelenések jelenségét végérvényesen nem természetfeletti eredetűnek kell tekinteni, az ebből fakadó minden következménnyel együtt.

A Dozuléban élő katolikus asszony a hetvenes években összesen 49 alkalommal állította, hogy megjelent neki Jézus, aki üzeneteket diktált, és arra kérte, hogy egy 7,38 méter magas keresztet emeljen a város dombján.

A Vatikán azonban most egyértelművé tette: az eset mögött nem áll isteni beavatkozás.

A nyilatkozatban a Hittani Dikasztérium hangsúlyozta, hogy a kereszt nem betonból vagy acélból válik szent jellé, hanem minden alkalommal, amikor „egy szív, a kegyelem hatására, megnyílik a megbocsátásra”.

A dokumentum arra is emlékeztetett, hogy a dozuléi látomások egyik üzenete szerint a világ a 2000-es év előtt véget ért volna – ami nyilvánvalóan nem teljesült.

A katolikus egyház hosszú múltra visszatekintő, szigorú eljárásrendet követ az állítólagos jelenések vizsgálatakor. Az ilyen eseményeket csak alapos teológiai és pszichológiai vizsgálat után ismerik el hitelesnek, és a Vatikán figyelmeztet: a vallási jelenségekkel tilos anyagi haszonszerzésre törekedni.

Nem ez a Jézus volt az első, korábban már ismertek el jelenést

A Szentszék emlékeztetett arra is, hogy történelmi időkben számos, valóban elismert jelenés történt – köztük Szűz Mária 1531-es megjelenése a mexikói Guadalupe-ban, vagy Jézus látomásai a lengyel szerzetesnő, Szent Fausztina Kowalska előtt az 1930-as években.

A mostani döntéssel a dozuléi történet végleg lezártnak tekinthető a katolikus egyház számára.