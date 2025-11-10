6 trükk, amitől garantált a jobb alvás – a harmadikat senki sem gondolná!

A téli hónapokban sokan tapasztalják, hogy a jobb alvás elérése egyre nehezebb, hiába érzik magukat fáradtnak egész nap.

A természetes fény kulcsszerepet játszik a jobb alvás elérésében

Miért alszunk rosszabbul télen?

Télen rövidebbek a nappalok, és kevesebb természetes fényhez jutunk. Ez megzavarhatja a test belső óráját és a melatonin termelődését, ami befolyásolja az alvás-ébrenlét ciklust. A sötétség miatt a szervezet hamarabb küldi a „lefekvés” jeleit, mégis sokan érzik, hogy nehezebben pihennek - írja a Focus.

6 tipp a jobb alvásért

1. Menjen ki a friss levegőre

A természetes fény segít szabályozni a melatonin termelődését, így a szervezet könnyebben követi az alvás–ébrenlét ritmusát.

2. Mozogjon rendszeresen

A testmozgás javítja az alvásminőséget, csökkenti a stresszt és elősegíti a mély, pihentető alvást.

3. Ne fűtse túl a hálószobát

A túl meleg levegő rontja a pihenés minőségét. Az ideális hálószobahőmérséklet 18–20 °C.

4. Kerülje az alkoholt lefekvés előtt

Bár az alkohol átmenetileg ellazít, később megzavarja az alvási ciklust, és nyugtalan éjszakát okoz.

5. Erősítse az immunrendszerét

A gyakori téli megfázások akadályozhatják a regeneráló alvást, ezért figyeljen az egészséges étrendre és a higiéniára.

6. Engedje el a stresszt

A stresszcsökkentés kulcsfontosságú: alakítson ki esti rutint – például olvasás, jóga vagy relaxáció – a nyugodt elalvás érdekében.

További alvási tippek a pihentető éjszakákhoz

Lefekvés előtt szellőztessen röviden.

Reggel húzza el a függönyt, hogy fény érje a szemét.

Ne fogyasszon koffeint késő délután.

Tartson rendszeres alvási rutint – mindig hasonló időben feküdjön le.

