Felfoghatatlan: 128-szor bukott meg a KRESZ-vizsgán egy tanulóvezető

Sokan azt gondolják, a jogosítvány megszerzése csupán egy rutinlépés a felnőtté válás felé, ám a valóság gyakran sokkal bonyolultabb. Egyes tanulóvezetők hosszú hónapokon át küzdenek az elméleti és gyakorlati vizsgákkal, miközben a költségek is elképesztő mértékben felhalmozódhatnak. A jogosítvány megszerzése így gyakran igazi próbatételnek bizonyul – írja a Sky News.

A jogosítvány megszerzése nem mindig egyszerű feladat - Fotó: Pexels

Rekordkísérletek a jogosítványért

Hányszor lehet vizsgázni a jogosítványért? Vannak, akik néhány próbálkozás után feladják, mások viszont ennél sokkal kitartóbbak.

Az AA Driving School legfrissebb adatai szerint egy tanulóvezető már 128 alkalommal próbálta teljesíteni az elméleti vizsgát, sikertelenül.

A próbálkozások összesen 2 944 fontba (1,3 millió forint) kerültek a tanulóvezetőnek. Egy másik jelölt a 75. próbálkozásra tudta csak megszerezni jogosítványát, ami 1 700 fontba (kb. 750 ezer forintba) került. Az elméleti vizsga sikeres teljesítése csak a kezdete a jogosítvány megszerzésének: a gyakorlati vizsga újabb akadályt jelent. Két tanulóvezető például 37 alkalommal ült volán mögé vizsgázni, mindkettőjük költsége 2 220 font (kb. 970 ezer forint) körüli volt.

Hatodik próbálkozásra szerzett jogosítványt

A fiatal dartssztár, Luke Littler hibátlanul teljesítette a gyakorlati vizsgát, így megszerezte a jogosítványát, miután az elméleti vizsgát hat alkalommal is meg kellett ismételnie.

Bukás maximális pontszámmal

Hiába ért el százszázalékos eredményt a vizsgán, újra kell próbálkoznia egy fiatal kanadai sofőrnek. A tinédzser lány a család Teslájával vizsgázott, a vizsgáztató nem adta meg neki az engedélyt arra hivatkozva, hogy az autó „túlságosan high-tech”.