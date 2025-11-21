Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
John Travolta

Tragikusan fiatalon elhunyt a híres hollywoodi színész

9 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megdöbbentő veszteség érte a filmvilágot: 33 éves korában meghalt Spencer Lofranco. A John Travolta fiát alakító színész halálhírét testvére jelentette be, a hatóságok még vizsgálják a körülményeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
John TravoltahalálhírGotti

A Gotti című filmben John Travolta által alakított karakter fiát játszó Spencer Lofranco váratlan halála sokkolta a rajongókat. Testvére, Santino egy érzelmes posztban búcsúzott tőle, miközben a brit-kolumbiai hatóságok még nem hozták nyilvánosságra a halál okát. A színész fiatal kora ellenére több jelentős szerepben is bizonyított, ám az utóbbi években háttérbe vonult és művészként élt tovább – tájékoztat a Mirror.

NEW YORK, NY - APRIL 16: Actor Spencer Lofranco attends the "King Cobra" Premiere - 2016 Tribeca Film Festival at Regal Battery Park Cinemas on April 16, 2016 in New York City. Rob Kim/Getty Images for Tribeca Film Festival/AFP (Photo by ROB KIM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Elhunyt Spencer Lofranco, a John Travolta-filmben a fiát alakító színész
Fotó: ROB KIM / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

John Travolta filmbeli fiának halála sokkolta a szakmát

Lofranco legismertebb szerepe a 2014-es Jamesy Boy című dráma főszerepe volt, később pedig olyan filmekben tűnt fel, mint az Unbroken, a Dixieland és a King Cobra. A Gotti című film hozta meg számára a legnagyobb figyelmet, ahol John Travolta oldalán játszott.

Visszavonult élet, be nem teljesült ígéret

A színész az elmúlt években szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Korábban egy baleset kapcsán került a hírekbe, ám később Fire néven művészként folytatta pályafutását. Halála okát továbbra is vizsgálják.

John Travolta az utóbbi évek legvagányabb gengszterét keltette életre

2018-ban érkezett meg a Gotti, amiben John Travolta alakította a címszereplő John Gottit, a New York-i Gambino bűnfamília hírhedt vezérét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!