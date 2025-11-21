Tragikusan fiatalon elhunyt a híres hollywoodi színész

A Gotti című filmben John Travolta által alakított karakter fiát játszó Spencer Lofranco váratlan halála sokkolta a rajongókat. Testvére, Santino egy érzelmes posztban búcsúzott tőle, miközben a brit-kolumbiai hatóságok még nem hozták nyilvánosságra a halál okát. A színész fiatal kora ellenére több jelentős szerepben is bizonyított, ám az utóbbi években háttérbe vonult és művészként élt tovább – tájékoztat a Mirror.

Elhunyt Spencer Lofranco, a John Travolta-filmben a fiát alakító színész

Fotó: ROB KIM / AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

John Travolta filmbeli fiának halála sokkolta a szakmát

Lofranco legismertebb szerepe a 2014-es Jamesy Boy című dráma főszerepe volt, később pedig olyan filmekben tűnt fel, mint az Unbroken, a Dixieland és a King Cobra. A Gotti című film hozta meg számára a legnagyobb figyelmet, ahol John Travolta oldalán játszott.

Visszavonult élet, be nem teljesült ígéret

A színész az elmúlt években szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. Korábban egy baleset kapcsán került a hírekbe, ám később Fire néven művészként folytatta pályafutását. Halála okát továbbra is vizsgálják.

John Travolta az utóbbi évek legvagányabb gengszterét keltette életre

2018-ban érkezett meg a Gotti, amiben John Travolta alakította a címszereplő John Gottit, a New York-i Gambino bűnfamília hírhedt vezérét.