Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Putyin megszólalt az ukrajnai békéről – hihetetlen, amit mondott

Megdöbbentő!

Michael Schumacher családja súlyos döntést hozott a legendás pilótával kapcsolatban

Justin Bieber

Justin Bieber nem tudta tovább tartani, mindenki előtt könnyített magán

29 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A popsztár egy barátjával töltötte az időt egy kaliforniai golfpályán, amikor rájött a szükség. Justin Bieber nem zavartatta magát, elsétált a legközelebbi bokorhoz, hogy ott könnyítsen magán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Justin BiebergolfpályaPalm Springs

Justin Bieber ismét a figyelem középpontjába került, miután Palm Springsben egy golfpályán lefotózták, ahogy a bokrok közé vizel – írja a Page Six

Justin Bieber
Justin Bieber Fotó: PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A popsztár éppen barátaival golfozott, amikor egyszerűen félrevonult, hogy könnyítsen magán.

A nyilvános vizelést lesifotósok örökítették meg. A képeken jól látszik, ahogy Justin Bieber háttal áll a pályát szegélyező bokroknál a nadrágját lejjebb húzva, egyik kezével az ágyéka felé nyúlva, miközben a másik kezében továbbra is szorítja a golfütőt. Miután végzett, nyugodtan felhúzta a nadrágját és folytatta a játékot. 

Kalifornia államban a nyilvános vizelés szabálysértésnek minősül, ami akár 1000 dolláros bírságot vagy fél év börtönt is jelenthet. 

Romokban Justin Bieber házassága?

A sztár felesége, Hailey Bieber a napokban ünnepelte születésnapját, a pletykák szerint azonban férje még csak fel sem köszöntötte. Köztudott, hogy a sztárpár házassága nem a legkiegyensúlyozottabb, Hailey Biebert nyáron kétszer is lencsevégre kapták New Yorkban jegygyűrű nélkül, ami újabb találgatásokat indított el a pár házasságáról. 

Justin Bieber felesége bajba került a gálán

Justin Bieber és felesége, Hailey Bieber ismét reflektorfénybe kerültek – ezúttal nem a zenész karrierje, hanem a modell ruhaválasztása miatt. A 28 éves amerikai topmodell a Los Angeles-i Academy Museum of Motion Picture Arts and Sciences gáláján jelent meg egy Schiaparelli luxusruhában, amely egy merev, testszínű fűzőből, magas hasítékú szoknyából és csillogó kristályokból állt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!