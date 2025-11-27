Justin Bieber nem tudta tovább tartani, mindenki előtt könnyített magán

Justin Bieber ismét a figyelem középpontjába került, miután Palm Springsben egy golfpályán lefotózták, ahogy a bokrok közé vizel – írja a Page Six.

Justin Bieber Fotó: PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A popsztár éppen barátaival golfozott, amikor egyszerűen félrevonult, hogy könnyítsen magán.

A nyilvános vizelést lesifotósok örökítették meg. A képeken jól látszik, ahogy Justin Bieber háttal áll a pályát szegélyező bokroknál a nadrágját lejjebb húzva, egyik kezével az ágyéka felé nyúlva, miközben a másik kezében továbbra is szorítja a golfütőt. Miután végzett, nyugodtan felhúzta a nadrágját és folytatta a játékot.

Kalifornia államban a nyilvános vizelés szabálysértésnek minősül, ami akár 1000 dolláros bírságot vagy fél év börtönt is jelenthet.

Justin Bieber photographed peeing in golf course bushes mid-game👀😅 [via Page Six] pic.twitter.com/ZujZRMNW9I — Pop Tales (@Pop_Tales) November 25, 2025

Romokban Justin Bieber házassága?

A sztár felesége, Hailey Bieber a napokban ünnepelte születésnapját, a pletykák szerint azonban férje még csak fel sem köszöntötte. Köztudott, hogy a sztárpár házassága nem a legkiegyensúlyozottabb, Hailey Biebert nyáron kétszer is lencsevégre kapták New Yorkban jegygyűrű nélkül, ami újabb találgatásokat indított el a pár házasságáról.

