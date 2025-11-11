Drámai pillanat: összeesett a színpadon a K-pop énekesnő

A népszerű K-pop énekesnő, Hyuna a Waterbomb 2025 fesztiválon adott fellépése közben hirtelen összeesett a színpadon. Az énekesnő nemrég egy hónap alatt 10 kg-ot fogyott, ami sok rajongót aggodalommal töltött el – számol be a Daily Mail.

Egy hónap alatt 10 kg-t fogyott a K-pop énekesnő - Fotó: Unsplash

Extrém diéta, gyors fogyás

A felvételeken látszik, hogy táncosok rohantak segíteni neki, majd egy biztonsági őr vitte le a színpadról. Hyuna korábban Instagramon elárulta, hogy a mérleg 49 kg-ot mutatott, és hogy mennyire nehéz volt „megváltoztatni az első számjegyet” a súlyában. Korábban naponta csak egy darab sushit evett, hogy súlyát megtartsa, ami perifériás neuritishez és többszöri ájuláshoz vezetett. Az énekesnőt 2020-ban vasovagalis syncope-dal diagnosztizálták, ami hirtelen vérnyomás- és pulzusesést okozhat, különösen stressz, fáradtság vagy extrém diéta hatására.

Mit jelent a K-pop diéta?

Az Origo korábban beszámolt a híres diétáról, amelynek a K-pop énekesek nádszálvékony alakjukat köszönhetik.

Veszélyes lehet a diéta?

Táplálkozási szakértő figyelmeztet: a drasztikus kalóriamegvonás nemcsak a súlycsökkenést, hanem az egészséget is veszélyeztetheti. A diéta túlzásba vitele tápanyaghiányt, stresszt és immunrendszeri gyengülést okozhat.