Kabátok, amiket látni kell, hogy elhiggye – új trend született!

Két TikTok-alkotó is bevetette a mesterséges intelligenciát, hogy megmutassa, milyen lenne a kabátok új dimenziója. Az egyikük sörrel töltött dzsekiben vonul, a másik uborkákkal és perecekkel teli pufikabátban tűnik fel a videókban. Bár a felvételek nem valósak, az AI-nak köszönhetően annyira élethűek, hogy sok néző elsőre igazinak hitte őket.

A hagyományos kabátok mellett egyre több mesterséges intelligenciával tervezett darab tűnik fel a TikTokon

Fotó: Unsplash

Mi jöhet ezután?

A kommentelők szerint ez csak a kezdet: valaki már jégkockás, más gumicukros verziót kért a készítőktől. Az biztos, hogy ezek a kabátok nem a praktikumról szólnak – de a kreativitásról annál inkább.

