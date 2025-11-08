Az ital, ami megmentheti az ereit az ülőmunkától

A kakaó magas flavanoltartalma ugyanis javíthatja a vérkeringést, ellensúlyozva azokat a negatív élettani folyamatokat, amelyek a hosszú ideig tartó üléshez kapcsolódnak. Mivel a modern felnőtt átlagosan napi 6 órát ül, a probléma szinte mindenkit érint – akár sportos életmódot folytat, akár nem.

A kakaó lehet az új szuperital?

Fotó: Maria Panzer / Pinterest

Kakaó – az ülőmunka új szuperitala?

A DailyMail közleménye szerint, a Birmingham Egyetem kutatói 40 fiatal férfit vizsgáltak: egy részük flavanolokban gazdag kakaót ivott, míg a többiek egy hasonló, de flavanoloktól megfosztott italt kaptak. Ezután két órán keresztül mozdulatlanul ültek, miközben ultrahanggal mérték a vérerek működését.

Az eredmény egyértelmű volt:

a flavanolszegény kakaó esetében jelentősen romlott a vérerek rugalmassága

a magas flavanoltartalmú kakaó viszont teljesen megakadályozta a károsodást

A kutatók szerint a fittség nem véd: a sportos résztvevők erei ugyanolyan mértékben károsodtak az ülés hatására, mint a kevésbé fitteké – kivéve, ha flavanolban gazdag kakaót ittak.

Miért ilyen fontos ez a felfedezés?

A hosszan tartó ülés: növeli az elhízás, a szív- és érrendszeri betegségek és akár a depresszió kockázatát.

Korábbi vizsgálatok szerint már 2 óra ülés is mérhető károkat okozhat az erekben. A kutatók a probléma egyik kulcsát az alacsony nitrogén-oxid- szintben látják – ez a molekula szabályozza, hogy a vérerek mikor és mennyire tágulnak ki.

A flavanolok ezt tudják helyreállítani.

Hol található még jótékony flavanol?

A tudósok azt javasolják, hogy az emberek a kakaó mellett:

70% feletti étcsokoládét ,

bogyós gyümölcsöket ,

almát, szőlőt, teát, dióféléket

is fogyasszanak rendszeresen – akár kis mennyiségben is.

Az étcsokoládé szintén segít

Fotó: Pinterest

Hosszú távú egészség: már egy csésze kakaó is segíthet

A tanulmány szerint tehát egyetlen csésze flavanolban gazdag kakaó is szerepet játszhat a szívegészség megőrzésében, különösen akkor, ha sokat ülünk, például munkavégzés közben.

Dr. Catarina Rendeiro, a kutatás vezetője úgy fogalmazott:

Mivel a mai életmód egyre inkább ülő jellegű, minden apró lépés számít az érrendszer védelmében — ebben pedig a kakaó is segíthet.

Szakértők szerint már napi 22 perc mozgás is jelentősen csökkentheti az ülőéletmód veszélyeit. A túl sok ülés ugyanis túlsúlyt, cukorbetegséget és szívproblémákat okozhat, akár az irodában, akár otthon a kanapén tölti az idejét.