Az ital, ami megmentheti az ereit az ülőmunkától

A kakaó magas flavanoltartalma ugyanis javíthatja a vérkeringést, ellensúlyozva azokat a negatív élettani folyamatokat, amelyek a hosszú ideig tartó üléshez kapcsolódnak. Mivel a modern felnőtt átlagosan napi 6 órát ül, a probléma szinte mindenkit érint – akár sportos életmódot folytat, akár nem.
Kakaó – az ülőmunka új szuperitala?
A DailyMail közleménye szerint, a Birmingham Egyetem kutatói 40 fiatal férfit vizsgáltak: egy részük flavanolokban gazdag kakaót ivott, míg a többiek egy hasonló, de flavanoloktól megfosztott italt kaptak. Ezután két órán keresztül mozdulatlanul ültek, miközben ultrahanggal mérték a vérerek működését.
Az eredmény egyértelmű volt:
- a flavanolszegény kakaó esetében jelentősen romlott a vérerek rugalmassága
- a magas flavanoltartalmú kakaó viszont teljesen megakadályozta a károsodást
A kutatók szerint a fittség nem véd: a sportos résztvevők erei ugyanolyan mértékben károsodtak az ülés hatására, mint a kevésbé fitteké – kivéve, ha flavanolban gazdag kakaót ittak.
Miért ilyen fontos ez a felfedezés?
A hosszan tartó ülés: növeli az elhízás, a szív- és érrendszeri betegségek és akár a depresszió kockázatát.
Korábbi vizsgálatok szerint már 2 óra ülés is mérhető károkat okozhat az erekben. A kutatók a probléma egyik kulcsát az alacsony nitrogén-oxid- szintben látják – ez a molekula szabályozza, hogy a vérerek mikor és mennyire tágulnak ki.
A flavanolok ezt tudják helyreállítani.
Hol található még jótékony flavanol?
A tudósok azt javasolják, hogy az emberek a kakaó mellett:
- 70% feletti étcsokoládét,
- bogyós gyümölcsöket,
- almát, szőlőt, teát, dióféléket
is fogyasszanak rendszeresen – akár kis mennyiségben is.
Hosszú távú egészség: már egy csésze kakaó is segíthet
A tanulmány szerint tehát egyetlen csésze flavanolban gazdag kakaó is szerepet játszhat a szívegészség megőrzésében, különösen akkor, ha sokat ülünk, például munkavégzés közben.
Dr. Catarina Rendeiro, a kutatás vezetője úgy fogalmazott:
Mivel a mai életmód egyre inkább ülő jellegű, minden apró lépés számít az érrendszer védelmében — ebben pedig a kakaó is segíthet.
Egészség vs. ülőmunka: van kiút a „lassú halálból”?
Szakértők szerint már napi 22 perc mozgás is jelentősen csökkentheti az ülőéletmód veszélyeit. A túl sok ülés ugyanis túlsúlyt, cukorbetegséget és szívproblémákat okozhat, akár az irodában, akár otthon a kanapén tölti az idejét.
Kakaó: védelem a krónikus gyulladás ellen is?
A kutatások szerint a kakaó gyulladáscsökkentő hatással is bírhat, ami különösen fontos lehet az időskor felé közeledve. A krónikus, „parázsló” gyulladás ugyanis hosszú távon megterheli a szívet, az ereket és az anyagcserét — így egy csésze kakaó akár ebben is segíthet megőrizni egészségét.