Súlyos gondok a fronton: szembeszegültek Zelenszkijjel

Hűtőből rögtönzött mentőcsónak: így evakuálták a bajbajutottakat – videó

Káosz és pusztítás a Fülöp-szigeteken: emberek ezrei menekültek a tetőkre, miközben az emelkedő ár elárasztotta a városokat és falvakat. A Kalmaegi tájfun hatalmas erejű széllökésekkel és özönvízszerű esőkkel csapott le a térségre, fákat döntött ki, házakat rombolt le, és legalább két ember életét követelte.
A Fülöp-szigeteki lakosok a háztetőkön kerestek menedéket, hogy elkerüljék a Kalmaegi tájfun keltette áradásokat; a trópusi vihar kedden csapott le a szigetcsoportra, és legalább két ember életét követelte. 

Fotó: HANDOUT / BUREAU OF FIRE PROTECTION-TOLEDO

Helyi idő szerint reggel 8 órakor a tájfun nyugat felé haladt a központi Cebu- és Negros-szigetek felett óránként 150 kilométeres sebességgel. A heves széllökések fákat és elektromos távvezetékeket döntöttek ki. A tájfun hétfőn, nem sokkal éjfél előtt érte el a szigetcsoport keleti részét. A Dinagat-szigeteki tartományban a meteorológiai szolgálat szerint a széllökések elérhették az óránkénti 205 kilométeres sebességet. 

A háztetőkön kerestek menedéket a Kalmaegi tájfun okozta áradás elől

A tetőkre szorult emberek segítségért kiáltanak

– mondta telefonon az AFP francia hírügynökségnek Rhon Ramos, Cebu információs felelőse, hozzátéve, hogy egyes evakuációs központok maguk is eláztak. 

Kattintson a képre még több fotóért:

Vízben gázolnak a mentőegység tagjai egymásra torlódott autók mellett a Fülöp-szigeteki Cebu nagyvárosban

Az AFP által készített felvételeken autók úsznak az elárasztott utcákon. 

A víz nagyon gyorsan emelkedett. Ahogy hallottam, az áradás hajnali 3 óra körül kezdődött. Négy órakor a helyzet már kezelhetetlen volt, az emberek nem tudtak kijönni (otthonukból)

– számolt be Don del Rosario, 28 éves asszony. Ő egyike azoknak a cebui lakosoknak, akik a vihar tombolása közben menedéket kerestek otthonaik felső emeletein.  

Több száz ember, akik sátrakban éltek a szigetet szeptember végén megrázó 6,9-es erősségű földrengés után felállított táborokban, szintén kénytelenek voltak menekülni – mondta Rhon Ramos.  

A polgári védelmi hivatal helyettes vezetője, Rafaelito Alejandro egy helyi rádióállomásnak elmondta, hogy 387 ezer embert evakuáltak a tájfun útjából, és egy férfi meghalt, amikor egy fa rádőlt Bohol tartományban.  

Egy idős ember is megfulladt a déli Leyte tartományban – közölte Danilo Atienza, a katasztrófaelhárítás vezetője. „

Az idős ember a felső emeleten rekedt, és nem tudott segítséget kapni

– magyarázta a DZMM nevű helyi rádiónak.  

A Fülöp-szigeteki Parti Őrség (PCG) tagjai a Kalmaegi tájfun által okozott heves esőzések után evakuálják az embereket elárasztott otthonukból a Fülöp-szigetek középső részén fekvő Cebu tartományban.
A Fülöp-szigeteki Parti Őrség (PCG) tagjai a Kalmaegi tájfun által okozott heves esőzések után evakuálják az embereket elárasztott otthonukból a Fülöp-szigetek középső részén fekvő Cebu tartományban
Fotó: HANDOUT / Philippine Coast Guard (PCG)

Évente mintegy húsz vihar vagy tájfun sújtja a Fülöp-szigeteket, és általában az ország legszegényebb régiói szenvedik el a legnagyobb károkat. A Fülöp-szigeteken szeptemberben a Bualoi vihar és a Ragasa tájfun söpört végig. 

Halálos földrengés Afganisztánban 

Ahogy arról az Origo már beszámolt, hétfő hajnalban egy 6,3-as erősségű földrengés rázta meg Észak-Afganisztánt Mazar-i-Sharif közelében. A hatóságok szerint legalább húsz ember életét vesztette, és több százan megsérültek. 

Pánik tört ki az isztambuli földmozgás miatt 

Kitört a pánik Törökországban, miután egy 5-ös erősségű földmozgás rázta meg Isztambult. A lakosok okkal estek pánikba, csupán két éve történt az a hatalmas földrengés az országban, amely 53 ezer ember halálát követelte. 

 

