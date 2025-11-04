Hűtőből rögtönzött mentőcsónak: így evakuálták a bajbajutottakat – videó

A Fülöp-szigeteki lakosok a háztetőkön kerestek menedéket, hogy elkerüljék a Kalmaegi tájfun keltette áradásokat; a trópusi vihar kedden csapott le a szigetcsoportra, és legalább két ember életét követelte.

A Toledo City tűzoltóság egy eldobott hűtőszekrényből készült rögtönzött csónakkal segít evakuálni az embereket elárasztott otthonukból a Kalmaegi tájfun okozta heves esőzések után Toledo Cityben, Cebu tartományban, Fülöp-szigetek középső részén

Fotó: HANDOUT / BUREAU OF FIRE PROTECTION-TOLEDO

Helyi idő szerint reggel 8 órakor a tájfun nyugat felé haladt a központi Cebu- és Negros-szigetek felett óránként 150 kilométeres sebességgel. A heves széllökések fákat és elektromos távvezetékeket döntöttek ki. A tájfun hétfőn, nem sokkal éjfél előtt érte el a szigetcsoport keleti részét. A Dinagat-szigeteki tartományban a meteorológiai szolgálat szerint a széllökések elérhették az óránkénti 205 kilométeres sebességet.

WATCH: Residents in Consolacion Highway, Cebu came together to rescue a cow swept away by fast-flowing muddy floodwaters caused by Typhoon #TinoPH (International name: Kalmaegi). | video courtesy by Johann Raul Celmar#TheCompass pic.twitter.com/oPSLiOcLEJ — The Compass (@thecompassnews) November 4, 2025

A háztetőkön kerestek menedéket a Kalmaegi tájfun okozta áradás elől

A tetőkre szorult emberek segítségért kiáltanak

– mondta telefonon az AFP francia hírügynökségnek Rhon Ramos, Cebu információs felelőse, hozzátéve, hogy egyes evakuációs központok maguk is eláztak.

Kattintson a képre még több fotóért: