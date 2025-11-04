Hűtőből rögtönzött mentőcsónak: így evakuálták a bajbajutottakat – videó

A Fülöp-szigeteki lakosok a háztetőkön kerestek menedéket, hogy elkerüljék a Kalmaegi tájfun keltette áradásokat; a trópusi vihar kedden csapott le a szigetcsoportra, és legalább két ember életét követelte.
Helyi idő szerint reggel 8 órakor a tájfun nyugat felé haladt a központi Cebu- és Negros-szigetek felett óránként 150 kilométeres sebességgel. A heves széllökések fákat és elektromos távvezetékeket döntöttek ki. A tájfun hétfőn, nem sokkal éjfél előtt érte el a szigetcsoport keleti részét. A Dinagat-szigeteki tartományban a meteorológiai szolgálat szerint a széllökések elérhették az óránkénti 205 kilométeres sebességet.
A háztetőkön kerestek menedéket a Kalmaegi tájfun okozta áradás elől
A tetőkre szorult emberek segítségért kiáltanak
– mondta telefonon az AFP francia hírügynökségnek Rhon Ramos, Cebu információs felelőse, hozzátéve, hogy egyes evakuációs központok maguk is eláztak.
Kattintson a képre még több fotóért:
Az AFP által készített felvételeken autók úsznak az elárasztott utcákon.
A víz nagyon gyorsan emelkedett. Ahogy hallottam, az áradás hajnali 3 óra körül kezdődött. Négy órakor a helyzet már kezelhetetlen volt, az emberek nem tudtak kijönni (otthonukból)
– számolt be Don del Rosario, 28 éves asszony. Ő egyike azoknak a cebui lakosoknak, akik a vihar tombolása közben menedéket kerestek otthonaik felső emeletein.
Több száz ember, akik sátrakban éltek a szigetet szeptember végén megrázó 6,9-es erősségű földrengés után felállított táborokban, szintén kénytelenek voltak menekülni – mondta Rhon Ramos.
A polgári védelmi hivatal helyettes vezetője, Rafaelito Alejandro egy helyi rádióállomásnak elmondta, hogy 387 ezer embert evakuáltak a tájfun útjából, és egy férfi meghalt, amikor egy fa rádőlt Bohol tartományban.
Egy idős ember is megfulladt a déli Leyte tartományban – közölte Danilo Atienza, a katasztrófaelhárítás vezetője. „
Az idős ember a felső emeleten rekedt, és nem tudott segítséget kapni
– magyarázta a DZMM nevű helyi rádiónak.
Évente mintegy húsz vihar vagy tájfun sújtja a Fülöp-szigeteket, és általában az ország legszegényebb régiói szenvedik el a legnagyobb károkat. A Fülöp-szigeteken szeptemberben a Bualoi vihar és a Ragasa tájfun söpört végig.
