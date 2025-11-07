Kamillatea: már egy csésze is csodákra képes

A kamillatea régóta ismert nyugtató hatásáról, és már az ókori görögök is rendszeresen fogyasztották. Ma már tudományos kutatások is alátámasztják, hogy ez a gyógynövény nemcsak az elalvást könnyíti meg, hanem számos egészségügyi előnyt kínál – tájékoztat az Independent.

A kamillatea a szív és az érrendszer egészségét is támogatja - Fotó: Unsplash

Kamillatea stressz ellen és a nyugodt alvásért

A kamillatea legfontosabb aktív vegyülete, az apigenin, nyugtatja az idegrendszert, így a tea fogyasztása megkönnyíti az elalvást, és csökkenti a szorongást. Beth Czerwony dietetikus szerint a kamillatea tulajdonképpen enyhe nyugtatóként működik, és már egy csésze fogyasztása is hozzájárul a pihentető alváshoz. A lefekvés előtti kamillatea rutinszerű beiktatása különösen ajánlott azoknak, akik természetes módon szeretnék javítani alvásminőségüket.

Az általános egészség szolgálatában

A kamillatea a szív- és érrendszer egészségét is támogatja: mérsékli a vérnyomást, ezáltal csökkenti a szívproblémák kockázatát. Emellett a kamilla gazdag ásványi anyagokban, például káliumban és kalciumban. A kálium fontos az idegrendszer működéséhez, a szívritmus szabályozásához és a vesék egészségéhez, míg a kalcium erősíti a csontokat, és támogatja az izmok, idegek és a szív megfelelő működését.

A kamilla gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik, ami mérsékli bizonyos krónikus betegségek és rákos megbetegedések kockázatát.

Kutatások szerint a kamillatea rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a szívbetegségek miatti halálozás csökkentéséhez, bizonyos rákok elleni védelemhez, és akár a cukorbetegség megelőzésében is segítséget nyújthat. Terhes nők és súlyos allergiások számára nem ajánlott a kamilla, a legtöbb ember számára azonban biztonságos, és már egy-két csésze fogyasztása elegendő ahhoz, hogy jótékony hatásait élvezhessük.

