Brutális baleset, lebontotta a fél autópályát egy kamion Ohióban – videó

Kamion ütközött egy főútjelző táblának Ohióban. A becsapódás olyan erejű volt, hogy az út felett átívelő szerkezet leszakadt, nem kis riadalmat okozva ezzel. A drámai baleset múlt csütörtökön történt az ohiói Columbusban a 70-es államközi autópályán (I-70) - írja a Foxnews.

Kamion okozott riadalmat az ohio-i autópályán. A kép illusztráció. Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Kamion okozott balesetet

A rendőrök gyorsan lezárták az autópályát, majd az autópálya munkatársai darukkal visszaemelték a leszakadt táblát a helyére. Szerencsére senki sem sérült meg.

WATCH: Video from the Ohio Department of Transportation shows the moment when a dump truck crashed into a sign on I-70 near Livingston Avenue. https://t.co/Q1F4yQjuFM pic.twitter.com/rxXjSSqyr6 — NBC4 Columbus (@nbc4i) November 20, 2025

