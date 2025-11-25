Hírlevél

baleset

Brutális baleset, lebontotta a fél autópályát egy kamion Ohióban – videó

Felfelé álló pótkocsival okozott balesetet egy teherautó az Egyesült Államokban. A felvételen látható, amint a kamion ütközik a táblával, amely azt követően az úttestre zuhan.
Kamion ütközött egy főútjelző táblának Ohióban. A becsapódás olyan erejű volt, hogy az út felett átívelő szerkezet leszakadt, nem kis riadalmat okozva ezzel. A drámai baleset múlt csütörtökön történt az ohiói Columbusban a 70-es államközi autópályán (I-70) - írja a Foxnews

kamion
Kamion okozott riadalmat az ohio-i autópályán. A kép illusztráció. Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Kamion okozott balesetet

A rendőrök gyorsan lezárták az autópályát, majd az autópálya munkatársai darukkal visszaemelték a leszakadt táblát a helyére. Szerencsére senki sem sérült meg.

Az Origo korábban beszámolt róla, miszerint súlyos baleset történt az M1-esen, mentőhelikoptert is riasztottak.

 

