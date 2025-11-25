Brutális baleset, lebontotta a fél autópályát egy kamion Ohióban – videó

Felfelé álló pótkocsival okozott balesetet egy teherautó az Egyesült Államokban. A felvételen látható, amint a kamion ütközik a táblával, amely azt követően az úttestre zuhan.
Kamion ütközött egy főútjelző táblának Ohióban. A becsapódás olyan erejű volt, hogy az út felett átívelő szerkezet leszakadt, nem kis riadalmat okozva ezzel. A drámai baleset múlt csütörtökön történt az ohiói Columbusban a 70-es államközi autópályán (I-70) - írja a Foxnews.
Kamion okozott balesetet
A rendőrök gyorsan lezárták az autópályát, majd az autópálya munkatársai darukkal visszaemelték a leszakadt táblát a helyére. Szerencsére senki sem sérült meg.
