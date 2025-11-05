Tragédia: nem tudta megállítani járművét, kamionbaleset lett a vége

A 23 éves sofőr 2020-as Freightliner teherautójával dobozos italokat szállított, amikor elvesztette uralmát a jármű felett. A pótkocsi a jobb oldali betonfalnak csapódott, majd kettészakadt, rakománya pedig az útra borult, mielőtt a teljes szerelvény lesodródott volna a sziklaperemről. A kamion a mélybe zuhant, a sofőrt pedig kizuhant a fülkéből. A kamionbaleset következtében a törmelékek több száz méteren szóródtak szét, így a mentőcsapatok csak hosszú keresés után találták meg a férfi holttestét - számol be a New York Post.

A halálos kamionbaleset a Wolf Creek-hágón Coloradóban történt - Illusztráció

Fotó: Unsplash

Halálos kamionbaleset a Wolf Creek-hágón

A tragédia a Wolf Creek-hágó nyugati oldalán történt, ahol a lejtő 7%-os meredekségű. A coloradói közlekedési hatóság szerint a kamionosoknak ezen a szakaszon legfeljebb 25 mérföld/órás sebességgel szabad haladniuk, mivel a hirtelen kanyarok és a hosszú lejtők súlyos balesetekhez vezethetnek. A tanúk arról számoltak be, hogy a jármű fékjei füstöltek, miközben a sofőr nagy sebességgel ereszkedett lefelé.

NY trucker, 23, killed after semi-trailer flies over edge of mountain pass in Colorado https://t.co/TJ7LVrCP5c pic.twitter.com/kAF2VYikPQ — New York Post (@nypost) November 5, 2025

Miért veszélyes a Wolf Creek-hágó a kamionosok számára?

A Wolf Creek-hágó a coloradói kamionosok egyik legrettegettebb útvonala. A hegyi út veszélyes kanyarjai és meredek szakaszai miatt 2015 és 2019 között 47 teherautó szenvedett itt balesetet, közülük három halálos kimenetelű volt. A legtöbb tragédia a hírhedt hajtűkanyarban történt, a Wolf Creek kilátó közelében. A hatóságok szerint a balesetek többségét a fékhiba, a sebességtúllépés és a vészleállító rámpák figyelmen kívül hagyása okozza.

Öten haltak meg a vonat által szétroncsolt autóban

Szentmártonkátán tragédiába torkollott egy éjszakai vonatút, amikor egy személyautó a vasúti síneken rekedt. A vonat hatalmas erővel csapódott bele a járműbe, és a kocsiban utazók közül többen azonnal életüket vesztették. A környéket sokkolta a baleset híre, amelynek pontos körülményeit még mindig vizsgálják a hatóságok. Egyetlen túlélőért jelenleg is küzdenek az orvosok.

Felborult egy malacokat szállító kamion az M5-ös közelében

Súlyos baleset történt az M5-ös közelében, ahol egy malacokat szállító kamion borult az oldalára egy körforgalomnál. A jármű egy oszlopnak csapódott, majd hatalmas robajjal dőlt fel, a rakomány pedig az úttestre szóródott. A helyszínen kaotikus jelenetek játszódtak le, miközben a tűzoltók és a rendőrök igyekeztek megfékezni a helyzetet. A baleset további részleteit megtekintheti az Origo oldalán.