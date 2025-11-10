Rothadó halakat sodort partra a szennyezett tenger Grand Canarián

Paradicsomi állapotok helyett jelenleg bűzös rémálom várja a turistákat a Kanári-szigetek egyik magyarok által is kedvelt helyén. Gran Canaria déli és keleti partjain legalább 12 népszerű strandot zártak be , miután a tengerben több száz tonna elrothadt hal és „bomló szerves anyag” lebegett a vízen. A hatóságok szennyezési vészhelyzetet hirdettek, adott hírt a Daily Mail.

A Kanári-szigetek egyik legfelkapottabb paradicsomának 12 partját lezárták – Fotó: MARKUS LANGE / Robert Harding RF

Nyálkás szennyeződés borítja a Kanári-szigetek gyöngyszemét

A helyi önkormányzatok beszámolói szerint a bomló halmaradványok a múlt héten jelentek meg Telde partjai mentén, majd a szél és az áramlatok a szennyeződést dél felé sodorták. A tenger színe több helyen zavaros, sárgásbarna, és a víz felszínén döglött haldarabok, iszap és nyálkás réteg látható.

A strandokat vörös zászlókkal zárták le, és folyamatos vízmintavétel zajlik a helyszínen. A leginkább érintett partszakaszok között van Melenara, Ojos de Garza, Arinaga, Bahía Feliz, Puerto Rico és Anfi del Mar – vagyis éppen azok a strandok, ahol ilyenkor ezrek fürödnének naponta.

500 tonna hal pusztult el, 15 millió eurós veszteség

A botrány középpontjában egy helyi haltenyésztő vállalat áll, amely szerint a halpusztulás oka „ismeretlen tengeri szennyezés” volt. A cég azt állítja, hogy a halállomány 40 százaléka – több mint 500 tonna tengeri sügér – pusztult el, ami 15 millió eurós (5,7 milliárd forint) veszteséget okozott nekik.

A hatóságok azonban nem találtak bizonyítékot arra, hogy bármiféle külső szennyezés történt volna. Egy vizsgálat szerint épp ellenkezőleg: a rothadó halak és a cég hulladékának kiengedése okozhatta a hatalmas szennyeződést.

A lakosok szerint ilyen mértékű környezeti katasztrófa még soha nem történt a szigeten.

Ez nemcsak bűzlik, hanem szégyen is. A strandjainkat tönkretették – a főügyészségnek azonnal lépnie kell azok ellen, akik ezért felelősek!

– dühöngött egy helyi férfi.

A turisták sem rejtik véka alá felháborodásukat – sokan már idő előtt elhagyták a szigetet, mások a közösségi médiában posztolnak képeket a „halas pokolról”. A hatóságok eddig hat önkormányzatban rendeltek el fürdési tilalmat: Ingenio, Telde, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana és Mogán területén összesen 12 turistaparadicsomként ismert strandot (El Perchel, Mogán Beach, Playa Taurito, Playa del Cura, Puerto Rico, Patalavaca, Las Marañuelas, Anfi del Mar, Melenara és Arinaga) zártak le.