Egy mondat, ami eldöntheti, életképes-e a párkapcsolatunk

Egyre több párkapcsolati tartalom kering a TikTokon, de most egy különösen egyszerű teszt hódította meg a közösségi médiát: a madárelmélet. A módszer szerint az is sokat elárul a kapcsolatunkról, hogyan reagálunk arra, ha a párunk csupán annyit mond: „Láttam ma egy madarat.”
A látszólag semmitmondó mondat valójában egy pszichológiai kísérlet része, amely Dr. John Gottman párterapeutától származik, aki több évtizedes kutatásai során rámutatott: a tartós kapcsolatok alapja az, hogy a felek figyelnek egymás apró kapcsolódási kísérleteire.

02 October 2025, Brandenburg, Sieversdorf: Two great tits (Parus major) are at a watering hole in the forest. Photo: Patrick Pleul/dpa (Photo by PATRICK PLEUL / dpa Picture-Alliance via AFP), kapcsolat
A madárelmélet sok mindent elárul a párkapcsolatunkról
Fotó: PATRICK PLEUL / DPA

A TikTokon keringő elmélet szerint, ha érdeklődéssel reagálunk egy jelentéktelennek tűnő megjegyzésre, az törődést jelez; ha viszont közönyösek vagyunk, az eltávolodáshoz vezethet. Gottman kutatásai szerint azok a párok, akik az ilyen helyzetek 86 százalékában egymás felé fordulnak, jó eséllyel együtt is maradnak – írj a Mirror.

Miről szól a madárelmélet?

Dr. Alexandra Solomon pszichológus szerint a madárelmélet arról szól, hogyan épül fel a bizalom és az intimitás sok apró pillanatból.

„A boldog kapcsolatok ezekből a mikro pillanatokból születnek” 

– mondja. Solomon ugyanakkor figyelmeztet: egyetlen reakcióból nem lehet megítélni egy egész kapcsolatot. Gyakran a férfiak nem elutasítóak, csak egyszerűen nem tanulták meg, hogy a látszólag cél nélküli beszélgetés a szeretet egyik formája. 

A madárelmélet tehát nem egy trükk – inkább emlékeztető arra, hogy a figyelem és a kíváncsiság apróságai tartják életben a kapcsolatot.

Hullámzó párkapcsolat

Az Origo a napokban arról írt, hogy a párkapcsolatokban természetes, hogy hullámzik az intimitás mértéke. Az intimitás azonban nagyon egyszerű módszerekkel erősíthető, hogy a lehető legközelebb érezzük magunkhoz partnerünket.

 

