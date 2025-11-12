Egy mondat, ami eldöntheti, életképes-e a párkapcsolatunk

A látszólag semmitmondó mondat valójában egy pszichológiai kísérlet része, amely Dr. John Gottman párterapeutától származik, aki több évtizedes kutatásai során rámutatott: a tartós kapcsolatok alapja az, hogy a felek figyelnek egymás apró kapcsolódási kísérleteire.

A madárelmélet sok mindent elárul a párkapcsolatunkról

Fotó: PATRICK PLEUL / DPA

A TikTokon keringő elmélet szerint, ha érdeklődéssel reagálunk egy jelentéktelennek tűnő megjegyzésre, az törődést jelez; ha viszont közönyösek vagyunk, az eltávolodáshoz vezethet. Gottman kutatásai szerint azok a párok, akik az ilyen helyzetek 86 százalékában egymás felé fordulnak, jó eséllyel együtt is maradnak – írj a Mirror.

Miről szól a madárelmélet?

Dr. Alexandra Solomon pszichológus szerint a madárelmélet arról szól, hogyan épül fel a bizalom és az intimitás sok apró pillanatból.

„A boldog kapcsolatok ezekből a mikro pillanatokból születnek”

– mondja. Solomon ugyanakkor figyelmeztet: egyetlen reakcióból nem lehet megítélni egy egész kapcsolatot. Gyakran a férfiak nem elutasítóak, csak egyszerűen nem tanulták meg, hogy a látszólag cél nélküli beszélgetés a szeretet egyik formája.

A madárelmélet tehát nem egy trükk – inkább emlékeztető arra, hogy a figyelem és a kíváncsiság apróságai tartják életben a kapcsolatot.

Hullámzó párkapcsolat

