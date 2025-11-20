Itt a felháborító francia válasz a kiszivárgott béketervre

Jean-Noël Barrot a Le Monde szerint úgy fogalmazott: a kapituláció nem járható út, mert a béke nem épülhet olyan kompromisszumra, amely Ukrajnát a jövőben kiszolgáltatottá teszi egy újabb orosz agresszió számára.

Kapituláció: a francia külügyminiszter szerint elfogadhatatlan Ukrajna megadása Fotó: AFP

A miniszter mindezt az amerikai terv napvilágra kerülése után mondta el. A dokumentum a sajtó értesülései szerint területi engedmények formájában képzeli el a tárgyalási alapot, ami azt jelentené, hogy Ukrajna bizonyos, jelenleg vitatott régiókról lemondana, illetve több fegyverrendszer telepítéséről is eltekintene. Barrot azonban világossá tette: Párizs szerint a békefolyamat nem indulhat ki olyan pozícióból, amely Ukrajnát gyengíti.

A francia külügyminiszter arra is figyelmeztetett, hogy a háború lezárása csak akkor lehet tartós, ha Vlagyimir Putyin rendszere is valódi politikai és katonai garanciákat vállal. „Ma egyértelmű, hogy éppen Oroszország akadályozza a diplomáciai folyamatot” – mondta Barrot.

Párizs szerint Ukrajna nem fogadná el a megadást

Barrot szerint az ukrán társadalom sem támogatna semmilyen formájú kapitulációt, miután Volodimir Zelenszkij vezetésével több mint három éve „hősiesen ellenállnak az orosz agresszió teljes körű offenzívájának”. Éppen ezért a francia álláspont szerint a tárgyalások alapja csakis a tűzszünet lehet a jelenlegi érintkezési vonalak mentén, aminek célja a későbbi diplomáciai rendezés előkészítése.

A francia kormány szerint egy ilyen tűzszünet nem csupán a civil lakosságot védené, hanem megnyitná az utat egy olyan tárgyalási folyamat előtt is, amelyben Ukrajna nem kényszerülne önfeladásra – sem politikai, sem katonai értelemben.