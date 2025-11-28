Egy brit anyukának sikerült a lehetetlen: 4000 forintból készített karácsonyi vacsorát családjának

A 34 éves Charlene Woracker éveken át akár 200 fontot (körülbelül 87 000 forintot) is elköl­tött az ünnepi menüre, ám kapcsolatának vége után kénytelen volt új megoldást találni. A karácsonyi vacsora így vált „luxusból” megfizethető élménnyé: 2022-ben először próbálta ki a filléres verziót, amely családja legnagyobb meglepetésére nemcsak olcsóbb, de finomabb is lett. Azóta is ragaszkodik a tízfontos (~4300 forintos) menühöz – írja a DailyStar.

Tízfontos karácsonyi vacsora: egy anyuka trükkje tarol a neten

Fotó: Pexels

Hogyan készült a 10 fontos ünnepi menü?

Charlene egy héttel karácsony előtt indul bevásárolni, amikor a szupermarketek komoly akcióat adnak a zöldségekre.

A karácsonyi vacsora részei voltak:

sertéskaraj

sült krumpli

sárgarépa, paszternák

vöröskáposzta

kelbimbó, bacon, virsli

házi Yorkshire pudding

A hús az air fryerben készült, így nem kellett hajnalban kelnie, mint korábban a pulykasütések előtt, és a teljes ételsor két óra alatt elkészült.

Karácsonyi vacsora másképp – kevesebb pénz, kevesebb stressz

Charlene szerint nemcsak a pénz miatt jobb az új módszer. Az otthon készített fogások ízletesebbek, mint a korábban vásárolt, előkészített prémium csomagok.

A hagyományos pulykát pedig azért hagyta el, mert a gyerekei nem szeretik – a sertéssült viszont mindig elfogy.

A megspórolt összeget nem ételre költi: inkább decemberben elviszi gyermekeit egy rövid, karácsonyi hangulatú üdülésre, ahol találkozhatnak a Mikulással, és feldíszített faházakban tölthetnek néhány napot.

Karácsonyi vacsora: új trend kezdete?

Charlene videója sokak szerint inspiráló: egyre több család gondolja újra az ünnepi költekezést.

A fiatal anyuka pedig reméli, hogy története másoknak is segít abban, hogy a karácsonyi vacsora ne stresszről és pénzügyi terhekről, hanem valódi együttlétekről szóljon.

Itt a megoldás a karácsonyi menü stresszmentes elkészítéséhez

