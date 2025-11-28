Hírlevél

karácsony

Egy brit anyukának sikerült a lehetetlen: 4000 forintból készített karácsonyi vacsorát családjának

33 perce
Olvasási idő: 5 perc
Egy brit édesanya bebizonyította, hogy a karácsonyi vacsora nem feltétlenül kerül egy kisebb vagyonba. A karácsonyi vacsora költségét mindössze tíz fontra szorította le, miközben öt főre elegendő, teljes ünnepi lakomát készített.
karácsonykarácsonyi vacsoraspórolási trükk

A 34 éves Charlene Woracker éveken át akár 200 fontot (körülbelül 87 000 forintot) is elköl­tött az ünnepi menüre, ám kapcsolatának vége után kénytelen volt új megoldást találni. A karácsonyi vacsora így vált „luxusból” megfizethető élménnyé: 2022-ben először próbálta ki a filléres verziót, amely családja legnagyobb meglepetésére nemcsak olcsóbb, de finomabb is lett. Azóta is ragaszkodik a tízfontos (~4300 forintos) menühöz – írja a DailyStar. 

karácsonyi vacsora
Tízfontos karácsonyi vacsora: egy anyuka trükkje tarol a neten
Fotó: Pexels

Hogyan készült a 10 fontos ünnepi menü?

Charlene egy héttel karácsony előtt indul bevásárolni, amikor a szupermarketek komoly akcióat adnak a zöldségekre.

A karácsonyi vacsora részei voltak:

  • sertéskaraj
  • sült krumpli
  • sárgarépa, paszternák
  • vöröskáposzta
  • kelbimbó, bacon, virsli
  • házi Yorkshire pudding 

A hús az air fryerben készült, így nem kellett hajnalban kelnie, mint korábban a pulykasütések előtt, és a teljes ételsor két óra alatt elkészült.

Karácsonyi vacsora másképp – kevesebb pénz, kevesebb stressz

Charlene szerint nemcsak a pénz miatt jobb az új módszer. Az otthon készített fogások ízletesebbek, mint a korábban vásárolt, előkészített prémium csomagok.
A hagyományos pulykát pedig azért hagyta el, mert a gyerekei nem szeretik – a sertéssült viszont mindig elfogy.

A megspórolt összeget nem ételre költi: inkább decemberben elviszi gyermekeit egy rövid, karácsonyi hangulatú üdülésre, ahol találkozhatnak a Mikulással, és feldíszített faházakban tölthetnek néhány napot.

Karácsonyi vacsora: új trend kezdete?

Charlene videója sokak szerint inspiráló: egyre több család gondolja újra az ünnepi költekezést.
A fiatal anyuka pedig reméli, hogy története másoknak is segít abban, hogy a karácsonyi vacsora ne stresszről és pénzügyi terhekről, hanem valódi együttlétekről szóljon.

Itt a megoldás a karácsonyi menü stresszmentes elkészítéséhez

A szenteste vacsorája, és a többi ünnepi menü megtervezése és elkészítése akár több órát is igénybe vehet, ami miatt a karácsony szeretetteljes hangulata is már jó előre tovaszállhat. Egy "csodaeszköz" azonban tökéletes megoldás lehet erre. 

Variációk krumplisalátára: így dobja fel karácsonyra a klasszikus köretet

A krumplisaláta évtizedek óta a magyar karácsonyi vacsora egyik legstabilabb fogása, mégis sokan csak a jól ismert majonézes változatban gondolnak rá. Pedig a burgonyasaláta ennél jóval több lehet: könnyed bécsi, tartalmas tojásos vagy akár mediterrán verzióban is új arcát mutatja.

 

